Gualdo Tadino, pubblicato bando per sponsorizzazione e manutenzione rotatorie

Il Comune di Gualdo Tadino ha pubblicato lunedì 3 marzo sul proprio sito (www.tadino.it) un avviso per la ricerca di sponsor interessati alla manutenzione e valorizzazione delle aree verdi situate all’interno delle rotatorie stradali del territorio comunale gualdese.

L’iniziativa riguarda dieci aree verdi sparse in tutto il territorio di Gualdo Tadino e ha lo scopo di coinvolgere soggetti privati nella cura e gestione degli spazi pubblici, contribuendo al miglioramento estetico e ambientale della città.

Imprese, associazioni e altri enti potranno prendersi cura, a proprie spese, della manutenzione delle rotatorie per un periodo di tre anni. In cambio gli sponsor potranno installare un cartello pubblicitario all’interno dell’area adottata, nel rispetto delle normative vigenti.

Le principali caratteristiche dell’iniziativa:

Affidamento della manutenzione delle rotatorie per un periodo di tre anni;

Possibilità di esporre un cartello pubblicitario nel rispetto del Codice della Strada;

Coinvolgimento di soggetti pubblici e privati per favorire la partecipazione attiva alla cura del territorio;

Valutazione delle proposte da parte di una Commissione Tecnica, che selezionerà gli sponsor in base alla qualità del progetto e al piano di manutenzione proposto;

Promozione di soluzioni sostenibili per la gestione del verde urbano.

L’assessore ai Lavori Pubblici Jada Commodi ha sottolineato come “questa iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per le imprese e gli enti del territorio di contribuire attivamente al decoro urbano, rafforzando al contempo la propria visibilità attraverso la sponsorizzazione delle aree verdi. Il nostro obiettivo è migliorare la qualità degli spazi pubblici attraverso collaborazioni proficue tra settore pubblico e privato. Invitiamo tutte le realtà interessate a cogliere questa occasione per dare un contributo tangibile al miglioramento del nostro Comune. Le aree verdi sono fondamentali per il benessere della comunità, e la loro manutenzione è una priorità per l’Amministrazione”.

SCARICA L’AVVISO PUBBLICO

I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno presentare la propria proposta entro le ore 12 del 30 aprile 2025, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito ufficiale del Comune di Gualdo Tadino.

I progetti offerti verranno valutati da apposita Commissione e l’affidamento verrà disposto a favore dell’aspirante sponsor che abbia presentato l’offerta di sponsorizzazione di maggiore valore qualitativo.

Per le rotatorie stradali eventualmente non assegnate, per carenza di specifiche domande, si procederà a trattativa diretta con gli eventuali soggetti privati interessati nel rispetto dei termini e dei parametri previsti nell’avviso.

Per maggiori informazioni e conoscere tutti i dettagli dell’iniziativa, è possibile contattare l’Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni al numero 075 9150270.