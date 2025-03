Olivicoltura, in arrivo un nuovo corso a Rigali. Ecco tutte le informazioni

Dopo i numeri da record registrati per la partecipazione ai corsi di olivicoltura che si sono svolti in questi anni a Gualdo Tadino, l’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria e il Centro Provinciale per l’istruzione degli Adulti di Perugia, sede di Gualdo Tadino, hanno deciso di riproporre ancora una volta, in collaborazione con la Pro Loco di Rigali, un nuovo corso che tratterà degli aspetti storici, culturali, ambientali, ma soprattutto economici e produttivi dell’olivo.

Il corso di olivicoltura consentirà di approfondire conoscenze di botanica, biologia, fisiologia e fitopatologia dell’olivo, pratiche agronomiche di impianto, potatura, cura e manutenzione di un oliveto, tecniche di estrazione dell’olio e di condizionamento e confezionamento oltre che valutazioni organolettiche e classificazione merceologica di un olio di oliva.

Il corso avrà inizio venerdì 28 marzo 2025 alle ore 17.30 e si svolgerà presso il CVA di Rigali in Via Setteponti, frazione del comune

di Gualdo Tadino. Per le informazioni e le iscrizioni ci si può rivolgere ai seguenti recapiti: C.P.I.A. – piazza Federico II – Gualdo Tadino (075.3880529); AFOR – Via del Pellegrino – Gualdo Tadino (075.8241525); Pro Loco Rigali (366.9327814).