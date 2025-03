Gualdo Tadino, incontro con l’assessore Meloni: focus su Pnrr, turismo e sviluppo locale

Si è svolto martedì 11 marzo un incontro istituzionale tra l’assessore regionale Simona Meloni e l’amministrazione comunale di Gualdo Tadino. Presenti il sindaco Massimiliano Presciutti, la giunta e alcuni consiglieri comunali di maggioranza.

L’incontro, il quinto tra l’amministrazione gualdese e la nuova giunta regionale in un breve arco di tempo, ha rappresentato un’importante occasione di confronto su temi chiave per il futuro del territorio.

Uno dei principali argomenti affrontati è stato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare attenzione alle opportunità di finanziamento per le aree interne. La strategia condivisa mira a sfruttare al meglio le risorse disponibili per garantire uno sviluppo sostenibile, migliorare le infrastrutture e promuovere interventi a favore della comunità locale.

Durante la riunione con l’assessore che esercita le deleghe su Pnrr, politiche agricole e agroalimentari, montagna, aree interne, parchi e laghi, turismo e sport, si è discusso anche del comparto agricolo e agroalimentare e delle possibili misure di sostegno per le imprese del territorio. Un altro tema di rilievo è stato lo sport, con un focus sul potenziamento delle infrastrutture, considerando che Gualdo Tadino vanta già impianti di alto livello.

Sul tavolo anche l’importanza della valorizzazione delle risorse naturali, turismo, tutela ambientale e della montagna gualdese e sue potenzialità.

“La mia visita a Gualdo Tadino è stata l’occasione per confrontarmi con il sindaco Presciutti e la sua squadra su tematiche strategiche per il territorio – ha commentato l’assessore Meloni – Il nostro obiettivo è quello di mettere a sistema tutte le risorse disponibili per supportare la crescita economica, sociale, turistica e ambientale della comunità. I parchi devono essere considerati non solo come vincoli, ma come vere e proprie opportunità di sviluppo, in particolare per il turismo ambientale. Dobbiamo lavorare per promuovere il versante della montagna, valorizzando le sue potenzialità naturali e culturali. Inoltre, è fondamentale che i prodotti tipici e agroalimentari locali vengano adeguatamente veicolati nelle fiere e negli eventi, per farli conoscere e apprezzare al di fuori dei confini regionali. Ringrazio l’amministrazione comunale per la disponibilità e per il contributo propositivo che ha offerto nel delineare le priorità di intervento.”

Il sindaco Presciutti ha espresso soddisfazione per l’incontro, sottolineando l’importanza di un dialogo costante tra enti locali e Regione: “Ringrazio l’Assessore Meloni per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio e per la volontà di lavorare insieme su temi di fondamentale importanza – ha detto il primo cittadino gualdese – Abbiamo condiviso la necessità di intervenire in maniera sinergica per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, partendo dalle opportunità offerte dal Pnrr fino alla valorizzazione della nostra montagna, delle eccellenze del territorio, del turismo e dello sport, settori in cui la nostra città può essere un modello a livello regionale. Ne è un esempio il nostro impianto indoor di atletica leggera, struttura unica in Umbria e nel centro Italia”.

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a mantenere costantemente aperto un canale di comunicazione, al fine di garantire interventi mirati ed efficaci per il territorio di Gualdo Tadino.