Nuovo progetto eolico, l’opposizione attacca: “Nessuna comunicazione a consiglieri e cittadini”

I gruppi consiliari di opposizione Forza Italia, Rifare Gualdo e Gualdo hanno presentato un ordine del giorno da discutere nel primo Consiglio comunale utile in merito a un nuovo progetto di parco eolico che interessa i territori dei comuni di Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Valtopina e Foligno.

Al centro della questione c’è il progetto “Energia della Valle” della società Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l., che prevede l’installazione di sette aerogeneratori alti 206 metri, per una potenza complessiva di 29,4 megawatt, con un sistema di accumulo con batterie agli ioni da 15 megawatt.

L’opposizione attacca l’amministrazione comunale per la mancata informazione e il mancato coinvolgimento dei consiglieri e della cittadinanza.

“Ancora una volta abbiamo dovuto apprendere, sbirciando l’albo pretorio del nostro Comune, del procedimento di VIA avviato dalla Regione Umbria” – denunciano i consiglieri di opposizione – Anche stavolta l’Amministrazione si è dimenticata di convocare i Consiglieri comunali, anche sfruttando le Commissioni Consiliari Permanenti, per informali di una siffatta progettualità che sicuramente ha un forte impatto sul nostro territorio, magari aprire una discussione in merito, sentire le diverse opinioni, così come si è altresì dimenticata di informare la cittadinanza. Stesso copione di quanto successo a gennaio 2024.”

I consiglieri ribadiscono di essere favorevoli allo sviluppo delle energie rinnovabili, ma “non possiamo tacere di fronte a quello che parrebbe essere una sorta di ‘assalto alla diligenza’ da parte di aziende private, che presentano progetti con aerogeneratori alti 200 metri a fonte di una contropartita pubblica assolutamente non soddisfacente e un danno al territorio non di secondo conto.”

“Siamo altresì perplessi di fronte all’ennesimo silenzio di un’ Amministrazione che da 11 anni si erge a paladina della condivisione e della trasparenza – proseguono – e da altrettanti anni “offre” ai propri cittadini dei progetti calati dall’alto senza una riflessione razionale e profonda sul futuro di questo Comune e dei territori limitrofi.“

Secondo Fabio Viventi (Forza Italia), Simona Vitali (Rifare Gualdo), Cinzia Natalini (Rifare Gualdo), Chiara Casciani (Rifare Gualdo) e Fabio Pasquarelli (Gualdo), il Comune dovrebbe riflettere su altre soluzioni, come l’ampliamento del parco eolico di Fossato di Vico o la realizzazione di impianti di piccolo taglio, meno impattanti per il paesaggio e l’ambiente. “Il Comune deve individuare in questo periodo le aree idonee per l’installazione di tali impianti e auspichiamo che tali scelte, così delicate e strategiche, non rimangano ancora una volta chiuse nel palazzo.”

“Ancora una volta, senza l’intervento di un’opposizione attenta, anche questo capitolo sarebbe stato conoscenza di pochi“, concludono i cinque consiglieri della minoranza.