Birra Flea e Ecosuntek ospitano il vescovo Sorrentino e il suo libro su Carlo Acutis

Birra Flea ed Ecosuntek, in collaborazione con le diocesi di Foligno e di Assisi-Gualdo Tadino-Nocera Umbra, hanno organizzato un evento di grande rilevanza culturale e spirituale.

Martedì 18 marzo alle 18 monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle due diocesi, sarà ospite e relatore per la presentazione del suo libro ‘Carlo Acutis. Sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi – Originali, non fotocopie’.

L’incontro si terrà nella Sala Panorama del Birrificio Flea e rappresenta un’importante occasione di riflessione e dialogo su una delle figure più significative della spiritualità contemporanea.

Carlo Acutis, giovane beato, noto per la sua profonda fede e l’uso innovativo delle tecnologie al servizio dell’evangelizzazione, continua a ispirare migliaia di persone in tutto il mondo.

Alla presentazione interverranno, insieme a monsignor Sorrentino, Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino, Matteo Minelli, ceo di Universo Flea, Luca Gammaitoni, professore del Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli studi di Perugia, Cinzia Tini, direttore di Trg, e don Antonio Borgo, vicario per la Pastorale.

L’incontro sarà moderato da Marina Rosati, direttrice dell’Ufficio comunicazione della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.

Matteo Minelli, ceo di Ecosuntek e Birra Flea, si è detto entusiasta di ospitare questo evento. “È un vero onore poter ospitare la presentazione di un libro così significativo all’interno della nostra azienda, un luogo che non è solo produzione, ma anche incontro, condivisione e crescita – ha commentato – Abbiamo sempre voluto che questo spazio fosse aperto a iniziative culturali e sociali, con un’attenzione particolare ai giovani, proprio come Carlo, che con la sua storia continua a essere un faro di ispirazione. Questa collaborazione nasce dalla volontà di creare un ponte tra mondi diversi, unendo tradizione e innovazione, fede e quotidianità, perché crediamo che il valore di un messaggio risieda nella sua capacità di raggiungere le persone là dove vivono, si incontrano e si riconoscono. Ringrazio chi ha scelto il nostro birrificio come luogo per questo evento, perché per me e per noi significa riconoscere che i luoghi di aggregazione possono essere anche spazi di riflessione e di condivisione di valori importanti.”

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. Per maggiori informazioni si possono contattare Birra Flea o la Diocesi.

SUCCESSO PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MARCO BOCCI



Venerdì scorso, sempre al Birrificio Flea, si era tenuta la presentazione dell’ultimo libro di Marco Bocci dal titolo “Nelle tue mani, nella sua pelle“.

Pubblico numeroso e attento per ascoltare l’attore e regista umbro che ha scelto la sala Panorama dell’azienda gualdese per la prima presentazione del thriller nella sua regione.

Dialogando con il giornalista gualdese Mario Donnini, Bocci ha raccontato la genesi del romanzo e le tematiche profonde che lo attraversano.

Pur non considerandosi uno scrittore nel senso tradizionale del termine, Bocci ha spiegato che la scrittura rappresenta per lui un canale di comunicazione essenziale permettendogli di raccontare storie che, pur essendo frutto della propria immaginazione, spesso toccano temi che gli stanno a cuore.

Nel suo nuovo libro Bocci affronta il tema delle conseguenze delle relazioni tossiche, esplorando come un amore malato possa lasciare segni profondi anche nelle storie future.

La protagonista della storia, Laura, porta lo stesso nome della moglie dell’autore, l’attrice Laura Chiatti. Bocci ha rivelato di avere spesso difficoltà nella scelta dei nomi per i suoi personaggi e, in questo caso, ha deciso di mantenerlo proprio perché la moglie è stata una fonte d’ispirazione per la costruzione della protagonista.







.