Tre nuovi defibrillatori per l’Omnicomprensivo di Nocera grazie alla solidarietà di aziende e cittadini

Nei giorni scorsi, l’Omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera Umbra ha potuto dotarsi di tre nuovi defibrillatori, fondamentali strumenti per la cardioprotezione, grazie alla generosità dell’azienda Omya SpA e del dottor Alessandro Giovannini, che hanno effettuato un’erogazione liberale a favore della scuola.

L’arresto cardiaco rappresenta una delle principali cause di morte e può colpire chiunque, in qualsiasi momento e luogo. In questi casi, i primi minuti sono determinanti: la rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo immediato di un defibrillatore possono fare la differenza tra la vita e la morte.

Per questo motivo le scuole, luoghi frequentati quotidianamente da centinaia di studenti e personale scolastico, devono essere dotate di dispositivi salvavita e di personale adeguatamente formato per intervenire in situazioni di emergenza.

Grazie alla generosità dei donatori l’Omnicomprensivo ha ora tre nuovi defibrillatori, un passo importante verso la realizzazione di un sistema di cardioprotezione efficace.

Tuttavia l’istituto comprende diverse scuole e, al momento, non tutte dispongono di un proprio defibrillatore. Per questo motivo, oltre ai sentiti ringraziamenti ai benefattori, la scuola auspica che altre aziende e cittadini possano seguire il loro esempio, contribuendo all’acquisto di ulteriori dispositivi e alla loro manutenzione, garantendo così la sicurezza di studenti e personale in ogni plesso scolastico.

