Nasce “Angela”, l’intelligenza artificiale del Comune di Gualdo Tadino per cittadini e turisti

Gualdo Tadino compie un passo importante nella digitalizzazione dei servizi comunali con il lancio di “Angela”, l’avatar di intelligenza artificiale del Comune progettato per fornire assistenza a cittadini e turisti.

La presentazione ufficiale è avvenuta martedì 18 marzo presso il municipio, alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti, della giunta comunale e di numerosi tecnici e consulenti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto: il responsabile del Settore Amministrativo, Francesco Luciani, il Responsabile dell’Ufficio per la Transizione Digitale, Salvatore Zenobi, i tecnici informatici del ced, Roberto Biagiotti e Marco Coldagelli, e di Lorenzo Biagetti, consulente commerciale della società Ready Go One Srl, che, insieme al personale del Comune, ha curato lo sviluppo di “Angela”.

L’iniziativa, è stato evidenziato, rientra nel più ampio programma di transizione digitale dell’Ente, reso possibile grazie ai fondi residui del Pnrr.

Il Comune di Gualdo Tadino ha investito parte delle risorse ottenute attraverso sette bandi nazionali per modernizzare i servizi pubblici e migliorare la comunicazione con la cittadinanza. Il progetto si inserisce nella strategia “Digitadino 4.0”, che mira a semplificare le procedure amministrative e rendere la città più smart e accessibile.

CHI E’ ANGELA E COME FUNZIONA – Il chatbot intelligente, il cui nome è un omaggio al Beato Angelo, patrono della città, è attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno e integrato nel sito del Comune (www.tadino.it), sia nella sezione istituzionale sia in quella turistica. È accessibile da pc, smartphone e tramite il totem interattivo in Piazza Martiri della Libertà. Inoltre verrà presto attivato un canale WhatsApp dedicato per fornire risposte in tempo reale.

Grazie alle tecnologie di apprendimento automatico “Angela” può offrire risposte personalizzate, semplificare l’accesso ai servizi comunali e supportare i turisti fornendo informazioni sui punti di interesse della città. Il sistema è attualmente disponibile in italiano, ma verrà presto ampliato anche alla lingua inglese.

Per rendere l’avatar ancora più utile, il Comune ha invitato ristoratori e gestori di strutture ricettive a fornire i dati delle loro attività.

Questo consentirà di ampliare il database delle informazioni disponibili, offrendo agli utenti suggerimenti su dove mangiare e dove dormire a Gualdo Tadino.

Il servizio è completamente gratuito e gli interessati possono contattare l’Ufficio Sviluppo Economico tramite email (economia@tadino.it) o telefono (075-9150265).

Il sindaco Presciutti ha evidenziato come l’introduzione di Angela rappresenti un salto di qualità nell’efficienza della pubblica amministrazione locale, facilitando l’interazione tra cittadini e Comune.

“Si tratta di un importante piano di crescita per la transizione digitale, su cui la nostra amministrazione ha investito molto e grazie al quale abbiamo ricevuto, per due anni consecutivi, prestigiosi riconoscimenti nazionali durante il City Vision – ha commentato il primo cittadino – Con il nuovo avatar di Intelligenza Artificiale vogliamo migliorare l’accessibilità ai servizi offerti dal nostro Ente, rendere più intuitivi e fruibili i servizi stessi e facilitare la ricerca di informazioni istituzionali, amministrative e turistiche. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, dalla Giunta ai Consiglieri delegati, dall’Ufficio per la Transizione Digitale alla società Ready Go One Srl”.

“Con questo progetto, Gualdo Tadino si conferma tra le realtà più all’avanguardia nell’adozione di soluzioni tecnologiche innovative, migliorando la qualità dei servizi e semplificando la vita quotidiana della comunità – ha evidenziato l’assessore allo Sviluppo Economico Giorgio Locchi – Dietro quello che vediamo oggi c’è stato un enorme lavoro. ‘Angela’ è un’intelligenza artificiale in grado di apprendere nel tempo: dalle domande dei cittadini e dei turisti, memorizza le informazioni e fornisce risposte puntuali basate sui contenuti del sito del Comune, sia nella sezione istituzionale che in quella turistica. È capace di interagire e offrire assistenza su vari temi, dal rilascio della carta d’identità al pagamento delle tasse, fino alla ricerca di luoghi, ristoranti ed eventi. ‘Angela’ è disponibile anche presso il totem digitale in piazza Martiri, dove fungerà da infopoint. Si tratta di uno strumento tra i pochi in Umbria per la completezza delle informazioni disponibili, con l’obiettivo di abbattere la distanza tra cittadini, imprese ed Ente comunale. Inoltre consentirà anche di segnalare eventuali criticità o disservizi presenti sul territorio, come un lampione non funzionante o la mancanza di un servizio.“