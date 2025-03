Turismo in crescita a Nocera Umbra, oltre 57mila presenze nel 2024

Numeri di grande rilevanza comprensoriale e regionale quelli toccati da Nocera Umbra in ambito turistico nel 2024.

Al già prestigioso risultato raggiunto nel 2023, in fatto di arrivi e presenze (pernottamenti), il 2024 ha visto, sostanzialmente, il mantenimento del numero degli arrivi (oltre 15mila), aumentando però in maniera sostanziale le presenze (57mila 493) raggiungendo così un incremento del 12,4 per cento.

Altro dato di grande interesse riguarda le presenze medie, ovvero i giorni di permanenza (3,69), che corrispondono ad un incremento del 13,5 per cento rispetto allo scorso anno.

“Leggendo questi numeri – commenta il sindaco Virginio Caparvi – ci viene confermata la bontà delle nostre azioni promozionali del territorio che, seppure con fatica, siamo riusciti a mettere in atto sin dal primo giorno del nostro ingresso in Comune. Siamo fortemente consapevoli delle potenzialità ambientali, paesaggistiche e culturali della nostra città, come pure lo siamo dell’ottimo lavoro che stanno portando avanti tutte attività alberghiere, agrituristiche e comunque legate all’ospitalità e alla ristorazione dislocate in tutto il nostro vasto e straordinario territorio”.

L’assessorato al turismo e alla cultura sta portando avanti, ormai da oltre un anno, un programma di promozione della città basato non soltanto sulla rivisitazione strutturale e gestionale dei musei e dei monumenti storici collocati per lo più nella nostra straordinaria acropoli medievale, ma anche nella valorizzazione di espressioni suggestive, in termini culturali e paesaggistici, del territorio.

Sono in atto per questo interlocuzioni con associazioni socio-culturali e Comunanze agrarie operanti nelle varie e numerose frazioni nocerine con la volontà di creare eventi in loco.

“L’obiettivo – spiega ancora l’on. Caparvi – è quello di una condivisione con i cittadini, seria e concreta, di progetti legati tra loro dalla volontà di una gestione intelligente e sostenibile del territorio e da iniziative utili allo sviluppo turistico dello stesso. Nocera Umbra, intesa nella sua totale estensione territoriale, annovera eccellenze in ogni campo turistico, dalla tipicità dell’eno-gastronomia, ai colori e ai profumi dell’ambiente e del paesaggio”.

Intanto, attraverso un’ampia condivisione con tutte le associazioni operanti nel territorio, si sta già predisponendo un corposo calendario di eventi socio-culturali che prenderanno vita nel periodo primaverile ed estivo.