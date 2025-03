Congresso di Forza Italia a Gualdo Tadino: eletta Silvia Minelli, durissimo attacco ai vertici regionali

Domenica scorsa si è tenuto a Gualdo Tadino il congresso comunale di Forza Italia, un appuntamento che di fatto è stato un attacco ad alzo zero nei confronti dei vertici regionali del partito.

L’assemblea ha eletto all’unanimità Silvia Minelli nuova segretaria comunale, accompagnata da una segreteria rinnovata.

Alla presenza della coordinatrice provinciale Fiammetta Modena, i toni del congresso sono stati fortemente critici sulla gestione regionale del partito. Anche nella mozione che ha accompagnato la candidatura di Silvia Minelli, l’accusa principale che viene mossa è quella di subalternità a Fratelli d’Italia, che per la segreteria gualdese è stata la causa di sconfitte elettorali pesanti.

“I casi di Spoleto e Terni, le forzature di Gualdo Tadino e Norcia così come le dinamiche nei riguardi del governo regionale e della sua presidente hanno reso esplicito l’intento di FdI di affermare la propria supremazia sul resto della coalizione, a volte con arroganza e faziosità, a scapito di quel ruolo di equilibrio e del senso di responsabilità che devono appartenere a chi ha il maggior peso all’interno di una maggioranza” – si legge nella mozione. Forza Italia regionale viene inoltre accusata di essere stata “immotivatamente spenta e silente per tutta la legislatura”.

Per questo, il documento chiede “un deciso e immediato rilancio organizzativo e politico del partito, che ponga fine al torpore e all’immobilismo nel quale a livello regionale è sprofondato in questi anni”.

Tutto ciò è emerso ancor più chiaramente nei vari interventi, dai quali è salita unanimemente la richiesta di una netta discontinuità rispetto alla gestione attuale.

Fabio Viventi, consigliere comunale e vice coordinatore provinciale, ha definito la mozione “dura ma oggettiva” e ha sottolineato la necessità che il partito comunichi meglio le proprie scelte, per evitare di doverle subire passivamente. Ha inoltre richiesto un atteggiamento più chiaro e trasparente nei confronti del coordinamento di Gualdo Tadino, da sempre tra i più forti per risultati elettorali e tesseramenti.

Gianni Frillici, vice coordinatore comunale uscente, ha evidenziato la necessità di un cambio di passo e di un sostegno concreto dagli organismi regionali.

Eduardo Vecchiarelli, ex consigliere regionale di Alleanza Nazionale e figura storica della destra locale, ha ripercorso il suo passaggio a Forza Italia, sottolineando la mancanza di difesa da parte di Fi al tavolo politico del centrodestra nei confronti del suo vicepresidente della Regione, Roberto Morroni, della scelta fatta di candidare a sindaco, nella sua città, un civico.

L’ex assessore Giuseppe Pompei ha attaccato duramente il coordinatore regionale Andrea Romizi, accusandolo di essere assente dalla vita del partito e di aver dedicato il proprio tempo solo a interessi politici personali. Domenico Dell’Unto, tra i fondatori del primo club di Forza Italia a Gualdo Tadino, ha chiesto un ricambio totale dei vertici regionali, mentre Luca Fiorucci ha invocato una seria autocritica del partito a livello sovracomunale.

L’intervento più incisivo è stato inevitabilmente quello di Roberto Morroni, vicepresidente della Regione nella precedente giunta e già sindaco di Gualdo Tadino.

Morroni ha tracciato un quadro impietoso della situazione politica del centrodestra in Umbria, dichiarando che la sconfitta alle regionali e in città come Perugia e Terni ha segnato la fine di un’epoca. “Tutto questo è avvenuto nonostante la positiva azione amministrativa della precedente giunta regionale”, ha sottolineato.

Secondo Morroni la sinistra ha basato la sua campagna elettorale per le regionali solo sulla sanità non avendo altro da poter attaccare e “dimenticando in che condizioni abbiamo trovato la regione nel 2019”, mentre il centrodestra umbro ha adottato un “atteggiamento pilatesco“. “La Lega in questi anni ha visto migrare larga parte del suo elettorato del 2019 verso Fratelli d’Italia che ha chiesto continuamente verifiche per far entrare un suo rappresentante in giunta, indebolendo l’esecutivo. E in tutto questo Forza Italia è stata irrilevante.”

Ha poi elencato quelli che ha definito i successi della giunta regionale: “Il mio assessorato ha approvato il Piano Regionale dei Rifiuti che ha soddisfatto tutte le condizioni richieste dall’Unione Europea sbloccando l’erogazione dei finanziamenti e consentendo all’Umbria di accedere ai fondi della politica di coesione che valgono centinaia di milioni di euro. È stato valorizzato il brand Umbria come mai in precedenza, supportato le piccole e medie imprese per la ricerca e lo sviluppo, e abbiamo stanziato 30 milioni di euro per il sostegno alle famiglie. Eppure tutte queste battaglie vinte sono rimaste orfane. Su tutto ciò Forza Italia non ha neanche scritto un comunicato, stampato un manifesto o organizzato un convegno.”

Morroni non ha risparmiato critiche neanche alla gestione delle candidature: “Perugia doveva essere l’ultimo comune a chiudere la candidatura, non il primo. E Gualdo Tadino, essendo la città del vicepresidente della Regione, doveva esprimere il candidato scelto da Forza Italia. Questo dimostra l’inadeguatezza del gruppo dirigente, che è stato subalterno a FdI. Non ci sono attenuanti.”

Ha poi criticato anche il partito a livello nazionale: “Da sempre alle elezioni chi è in testa alla lista fruisce del supporto del suo partito. Invece il nostro portavoce nazionale, Raffaele Nevi, ha addirittura lavorato contro il vicepresidente della Regione. In questo modo il partito non ha futuro, ma è solo un partito di conventicole”, ha terminato Morroni.

La neoeletta segretaria comunale Silvia Minelli ha lamentato la mancata presenza del coordinatore regionale Andrea Romizi “come sempre accaduto in precedenza“, sottolineando che Forza Italia di Gualdo Tadino è stata spesso ignorata a livello regionale fin dal 2009. “Chiediamo una svolta e un ricambio dei dirigenti”, ha concluso.

La nuova segreteria comunale di Gualdo Tadino risulta così composta:

Silvia Minelli – Segretario Comunale

Roberto Morroni

Fabio Viventi

Gianni Frillici

Luca Fiorucci

Daniele Fazi

Domenico Dell’Unto

Mario Becchetti

Giuseppe Pompei

Eduardo Umberto Vecchiarelli

Massimo Loreti

Gianni Apostolico

Assunta Gaggia

Angela Pettinelli

Ivana Collebrusco

Alessandra Bisciaio

Samantha Palma