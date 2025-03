Scuola e università si incontrano: nasce la collaborazione tra “Casimiri” e progetto VITALITY

È stato firmato nella mattinata di martedì 25 marzo un accordo di collaborazione tra l’Istituto di istruzione superiore “Raffaele Casimiri” di Gualdo Tadino, rappresentato dal dirigente scolastico Renzo Menichetti, e il progetto “VITALITY – Ecosistema di innovazione” dell’Università di Perugia, rappresentato dal coordinatore scientifico Luca Gammaitoni, professore ordinario di Fisica sperimentale presso il Dipartimento di fisica e geologia dell’ateneo perugino.

VITALITY è un progetto finanziato con la Missione “Dalla Ricerca all’Impresa” del Pnrr e prevede la partecipazione di 24 soggetti tra Università, Enti di Ricerca e Enti privati provenienti da Abruzzo, Marche e Umbria.

L’accordo tra VITALITY e il “Casimiri” mira a potenziare, sfruttando la flessibilità garantita dall’autonomia scolastica, la formazione degli studenti gualdesi nell’ambito delle discipline tecnico-scientifiche (discipline STEM), con l’attivazione di ore curriculari e extra curriculari, cicli di seminari ed esperienze laboratoriali che saranno condotti da ricercatori e docenti universitari afferenti al progetto VITALITY.

Inoltre, si favorirà il raccordo e la comunicazione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto “Casimiri”, affinché gli studenti gualdesi possano sfruttare appieno le opportunità di orientamento che l’Università metterà in campo nel prossimo anno scolastico, come gli open-day e i seminari di orientamento svolti presso i Dipartimenti universitari, così come il progetto Lauree Scientifiche.

Il progetto VITALITY favorirà infine la stipula di convenzioni per la realizzazione di percorsi sulle competenze trasversali e l’orientamento con l’istituzione scolastica, da parte di ciascuno dei Dipartimenti coinvolti nel progetto stesso.

Referenti per l’attuazione di questo accordo di collaborazione saranno i responsabili per le attività di orientamento dell’istituzione scolastica, il docente orientatore e dei docenti tutor, nominati dal dirigente scolastico, e il responsabile per le attività di divulgazione scientifica del progetto VITALITY, il professore Giovanni Carlotti, che definiranno entro il mese di agosto le modalità operative e il calendario delle lezioni/seminari/laboratori per il prossimo anno scolastico.

“L’accordo di collaborazione apre delle prospettive estremamente qualificanti per il potenziamento dell’offerta formativa del “Casimiri”, che contribuiranno in maniera significativa all’orientamento post diploma degli studenti, determinando nuove opportunità di crescita e sviluppo per tutto il territorio”, evidenziano dall’istituto.