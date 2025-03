Un eroe da ricordare, Nocera Umbra onora Augusto Renzini

Nella ricorrenza dell’81° anniversario dalla morte, sabato 29 marzo l’amministrazione comunale di Nocera Umbra ricorderà l’alto valore morale e l’eroismo dimostrati dal carabiniere Augusto Renzini, martire partigiano.

Il militare nocerino venne fucilato alle Fosse Ardeatine per essersi unito, dopo l’armistizio dell’8 Settembre 1943, all’organizzazione clandestina guidata dal Generale dei Carabinieri Filippo Caruso, che gli affidò il comando di una squadra.

Il 14 febbraio 1944, a seguito di delazione, fu arrestato dalla polizia nazi-fascista nella sua abitazione, ove viveva con la moglie Egiziaca Petrianni e la figlia Anna di 10 anni, e dove teneva occultato l’armamento raccolto.

Tradotto nelle segrete di via Tasso, vi subì per 15 giorni torture e vessazioni, sopportate con fermezza d’animo e spirito di sacrificio, mantenendo il più assoluto silenzio.

Trasferito a Regina Coeli e ricoverato in infermeria a causa delle gravi lesioni inflittegli durante le sevizie, il 24 marzo fu prelevato dal carcere per essere trucidato alle Fosse Ardeatine, lasciando la vedova e la figlia in situazione economica difficile, alleviata, però, dalla solidarietà degli altri Carabinieri in clandestinità.

Venne insignito della medaglia d’oro al valor militare alla memoria. Alla sua memoria sono stati intitolati il 163º Corso allievi carabinieri ausiliari e la caserma sede della Stazione di Castel del Piano.

La cerimonia commemorativa avrà il seguente programma:

Ore 10.15 – Ritrovo delle Autorità e degli ospiti presso la Cattedrale “Santa Maria Assunta” di Nocera Umbra.

Ore 10.30 – Celebrazione della Santa Messa in suffragio del Caduto.

Al termine della celebrazione “Lettura della Preghiera del Carabiniere”.

Ore 11.15 – Partenza del corteo per la deposizione della corona di alloro al monumento dei Caduti in Piazza Umberto I.

A seguire, dopo i saluti delle autorità, si terrà la cerimonia di consegna della Carta Costituzionale ai neo diciottenni residenti a Nocera Umbra.