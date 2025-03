A Gualdo Tadino si legge in biblioteca, al via un ciclo di letture gratuito per bambini

Prenderà il via sabato 29 marzo alle ore 15 a Gualdo Tadino un ciclo di letture gratuite per bambini promosso dalla Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino.

Il progetto è coordinato dalla narratrice Camilla Baldinelli, esperta di albi illustrati, che mira a promuovere la lettura e la creatività nei più piccoli, offrendo momenti di condivisione e apprendimento attraverso storie coinvolgenti.

Il progetto prevede quattro incontri tematici, rivolti a diverse fasce d’età:

Sabato 29 marzo, ore 15: “Raccontiamo storie per stare bene insieme” (5-7 anni)

Sabato 5 aprile, ore 15: “Piccole meraviglie nascoste: la bellezza dei piccoli gesti” (7-9 anni)

Sabato 12 aprile, ore 15: “Albi in valigia: in viaggio tra storie meravigliose” (8-10 anni)

Sabato 26 aprile, ore 15: “Il lupo: racconti che riscrivono la sua storia” (5-6 anni)

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione tramite messaggio WhatsApp al numero 347 7541791 o via email all’indirizzo bibliotecagualdot@libero.it, specificando la data dell’incontro desiderato.

“Siamo entusiasti di offrire ai bambini e alle famiglie di Gualdo Tadino questa opportunità di avvicinarsi al mondo della lettura in modo divertente e stimolante – afferma l’assessore alla Scuola e alla Cultura Gabriele Bazzucchi – La collaborazione con l’Istituto Casimiri testimonia l’importanza di creare sinergie tra istituzioni per promuovere la cultura e l’educazione nel nostro territorio. Ringrazio l’Ufficio Cultura ed il Polo Museale di Gualdo Tadino per aver reso possibile la costruzione di un progetto così importante per il futuro della nostra comunità”.

La Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” e l’Istituto Casimiri invitano tutti i bambini e le loro famiglie a partecipare a questi appuntamenti all’insegna della fantasia e della condivisione.