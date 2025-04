Celebrazioni pasquali a Gualdo Tadino, un programma ricco di eventi religiosi e civili

Si avvicinano le celebrazioni pasquali a Gualdo Tadino, un appuntamento che unisce fede, tradizione e partecipazione collettiva.

Gli eventi sono stati presentati in conferenza stampa da Carlo Catanossi, don Michele Zullato e Stefano Brunetti, insieme al sindaco Massimiliano Presciutti e all’assessore alle politiche sociali e culturali Gabriele Bazzucchi. Presenti anche diversi rappresentanti di associazioni, comitati e Confraternite locali e il Gonfaloniere dell’Ente Giochi de le Porte, Alessandro Cesaretti.

“Lo spirito di servizio e di volontariato che ha animato la realizzazione del calendario civile e religioso – ha esordito Catanossi – è lo stesso che ci ha motivati durante l’organizzazione degli eventi del settimo centenario dalla morte del Beato Angelo: unire l’intera città per fare cose belle e fatte bene, con l’obiettivo di condividere i nostri valori e tradizioni, tramandarli alle future generazioni e promuovere il nostro territorio. Ogni volta che abbiamo chiesto qualcosa ad un’associazione o a un singolo cittadino, nessuno si è tirato indietro”.

Un concetto ribadito dal sindaco Massimiliano Presciutti, che ha sottolineato l’importanza del supporto istituzionale: “Anche in questa occasione, come accaduto in passato e come accadrà in futuro, l’amministrazione comunale farà la sua parte garantendo sia contributi economici che logistici”.

L’arcidiacono don Michele Zullato ha ricordato il suo arrivo a Gualdo Tadino negli anni ’90, restando all’epoca ammirato dal coinvolgimento e dalla partecipazione della città nella Processione del Venerdì Santo, e ha sottolineato la necessità di “motivare i gualdesi, rianimare la città, renderla attrattiva anche per chi viene da fuori e ritrovare l’unità. Nel settimo centenario è stato dimostrato che questo si può fare quando ognuno mette in campo il meglio di sé”.

IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI

San Lazzaro e il Canto della Passione

Le celebrazioni inizieranno giovedì 3 aprile nella località di San Lazzaro e proseguiranno fino a domenica 6 aprile con momenti religiosi, giochi, l’assaggio dei lupini e il suggestivo Canto della Passione, previsto per sabato alle 21 e domenica alle 10.20.

Festa della Madonna di Rigali

Venerdì 11 aprile, alle 20:45, si terrà la processione della Madonna di Rigali, aperta dalla Confraternita della frazione. Al termine della cerimonia verrà offerta una frittata a tutti i partecipanti.

Domenica delle Palme e Settimana Santa

Domenica 13 aprile, in apertura della Settimana Santa, oltre alle celebrazioni canoniche si terrà una processione che partirà dalla chiesa di San Donato e arriverà alla cattedrale di San Benedetto.

Il trasporto della Madonna Addolorata

Lunedì 14 aprile, alle 20:45, verrà trasportata la statua seicentesca della Madonna Addolorata dall’Istituto Bambin Gesù alla chiesa di Santa Maria del Gonfalone. “L’abito e il mantello della Madonna sono stati rimessi in sesto grazie al lavoro delle suore e di Rosamaria Scassellati – ha spiegato un rappresentante dell’organizzazione – e per il futuro valuteremo un restauro, così come per il complesso statuario della Deposizione di Cristo, che dopo cinquant’anni tornerà in processione il Venerdì Santo”.

Giovedì Santo e Sacra Rappresentazione

Il 17 aprile, giorno del Giovedì Santo, in tutte le chiese cittadine, che resteranno aperte fino alle 23, si terrà il rito dell’Adorazione del Sacramento. Venerdì 18 aprile, alle 20:45, avrà inizio la Sacra Rappresentazione con l’uscita dei simulacri dalle quattro chiese del centro storico. Oltre alle Confraternite e ai tanti personaggi della Via Crucis, daranno il loro contributo anche gli scout gualdesi.

Benedizione dei cibi e Veglia Pasquale

Sabato 19 aprile si terrà la tradizionale benedizione dei cibi per la colazione di Pasqua, seguita dalla Veglia Pasquale.

Celebrazioni della Domenica di Pasqua e Festa della Madonna di Montecamera

Domenica 20 aprile si svolgeranno le celebrazioni canoniche in tutte le chiese. Le festività pasquali si concluderanno martedì 22 aprile con la tradizionale Festa della Madonna di Montecamera.