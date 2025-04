A Costacciaro scuola e Proloco insieme per educare alla cittadinanza attiva

L’educazione alla cittadinanza attiva e consapevole è il cuore del progetto “Il futuro che costruisci: educare a una cittadinanza attiva e consapevole per te, per gli altri e per il pianeta”, promosso dall’Associazione Pro Costacciaro in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Sigillo e la cooperativa Il Sicomoro.

Avviato diversi mesi fa, il progetto si sviluppa attraverso un percorso educativo che accompagnerà gli studenti fino alla fine dell’anno scolastico, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni riguardo ai temi della cittadinanza responsabile, della sostenibilità e della partecipazione attiva alla comunità.

L’iniziativa coinvolge gli studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria e delle prime due classi della scuola secondaria di primo grado di Costacciaro, grazie anche all’importante supporto di insegnanti e personale scolastico.

L’obiettivo principale del progetto è formare giovani cittadini consapevoli e responsabili, capaci di contribuire attivamente alla propria comunità, comprendendone le dinamiche e i bisogni.

Attraverso due incontri mensili in classe e uno a cadenza settimanale extrascolastico presso lo spazio Proloco, gli studenti vengono accompagnati in un percorso di crescita e sensibilizzazione.



Gli incontri extrascolastici, in particolare, sono un momento in cui le conoscenze teoriche vengono applicate in attività pratiche, tra cui l’organizzazione di eventi locali e la progettazione di iniziative turistiche per valorizzare il territorio.

Fondamentale in questo percorso è il ruolo dell’educatrice della cooperativa Il Sicomoro che guida i ragazzi nelle diverse attività, fornendo loro strumenti e competenze con particolare attenzione all’inclusione e al rispetto reciproco.

Grazie al suo supporto i ragazzi vengono incentivati a sviluppare spirito critico e capacità organizzative, acquisendo competenze utili anche per il loro futuro.

Il progetto rientra nel percorso avviato nel 2022 con la creazione della Proloco Young, la sezione dell’Associazione Pro Costacciaro pensata proprio per i più giovani e realizzata con il sostegno della Fondazione Perugia.

Questa iniziativa, la prima in Italia a livello ufficiale, ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale, arrivando anche in Senato per il suo valore educativo.

La Proloco Young rappresenta infatti un autentico laboratorio di cittadinanza, un luogo in cui i ragazzi imparano a prendersi cura del loro territorio e a ideare soluzioni per migliorarlo.

“Siamo orgogliosi di portare avanti questi progetti che rappresentano un investimento deciso e orientato al futuro della nostra comunità – afferma Riccardo Conti, presidente dell’Associazione – Vedere i ragazzi impegnarsi e proporre idee concrete per il territorio è la prova che la cittadinanza attiva si costruisce giorno dopo giorno. Il nostro obiettivo è offrire loro strumenti e opportunità per essere protagonisti del cambiamento e custodi del nostro patrimonio sociale e ambientale. Tutto ciò è reso possibile grazie alle risorse proprie dell’Associazione, che provengono principalmente dagli eventi organizzati durante l’anno. Abbiamo infatti deciso di destinare gran parte di queste proprio ai progetti rivolti ai più giovani, con l’intento di garantire continuità e sostenibilità alle attività educative e di coinvolgerli sempre più nella cura e valorizzazione del nostro territorio.”