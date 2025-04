Dal palco al cuore del Perù: “Le Tre Madri” al Lyrick per aiutare i bambini di Chaclacayo e Hualmay

Sbarca al teatro Lyrick di Assisi il musical “Le Tre Madri”, che ha debuttato lo scorso 15 gennaio totalizzando finora 13 repliche tra Umbria e Marche. La data è quella di mercoledì 23 aprile alle ore 21 e in questa occasione lo spettacolo porterà con sé anche uno scopo benefico. Parte del ricavato della serata sarà infatti devoluto a favore delle missioni di Chaclacayo e Hualmay delle Suore Oblate del Bambino Gesù.

Durante la presentazione dello spettacolo, svoltasi presso l’aula magna dell’Istituto Bambin Gesù, è stata effettuata una toccante videochiamata con Suor Maria Paola, missionaria originaria di Gualdo Tadino che dal 2001 si trova in Perù. Le sue parole hanno commosso i presenti e rafforzato il valore della causa.

“È questo un territorio di grande povertà. A Lima, dove mi trovavo prima, abbiamo trovato bambini lasciati soli, sfruttati, che vivono in zone con alto tasso di criminalità. Abbiamo dato loro ristoro e una educazione scolastica. Grazie alla solidarietà che ci è arrivata abbiamo potuto fare tanta carità e quando abbiamo lasciato c’è stata grande commozione”, ha raccontato commossa la religiosa che ha ringraziato il cast del musical per questa iniziativa.

Attualmente Suor Maria Paola opera a Chaclacayo, un’area caratterizzata da forti difficoltà logistiche e sociali: “Ora ci troviamo in una zona in cui, a causa di strade impervie, risulta difficile anche andare a visitare le famiglie, molte delle quali non hanno da dare da mangiare né possono curare i loro figli. Durante le vacanze apriamo le porte della nostra missione per ospitare chi vuole venire a fare un’esperienza di vita cristiana e vengono ragazze da tutte le parti del Perù. Aiutiamo, grazie a psicologi e sacerdoti, chi è stato vittima di abusi sessuali, chi ha dovuto abortire. Qui occorre tutto per aiutare soprattutto i più piccoli.”

La missione delle Suore Oblate svolge funzioni simili a quelle della Caritas italiana, offrendo aiuti alimentari, vestiario e beni di prima necessità. Interviene inoltre nei casi più delicati grazie alla collaborazione di assistenti sociali, in un contesto dove piaghe come l’abuso di alcol e droghe sono drammaticamente presenti.

L’altra comunità riguarda la piccola Hualmay (distretto di Huacho), sulle rive dell’Oceano Pacifico, in cui le Suore Oblate del Bambino Gesù hanno fondato una piccola comunità dove è stata costruita una scuola dell’Infanzia che accoglie famiglie e bambini poveri del distretto dai 2 ai 6 anni. I bambini iscritti attualmente sono una settantina e partecipano alle varie attività proposte dal mese di febbraio fino al mese di dicembre.

Nel corso della presentazione dell’evento il regista Andrea Fiorentini ha illustrato le modalità di acquisto dei biglietti tramite il circuito Ticket Italia (a Gualdo Tadino anche presso la libreria Mondadori).

Anche l’eventuale acquisto del libro “Le Tre Madri” di Marco Gubbini, presso il botteghino del teatro, contribuirà allo scopo benefico.

Per assistere allo spettacolo del Lyrick è possibile anche prenotarsi per un posto in pullman con partenza da piazza Federico II a Gualdo Tadino, con offerte speciali per il pacchetto viaggio + biglietto. Info ai numeri 338.2153694 e 350.1127274.