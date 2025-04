Pasqua a misura di bambino: in piazza Martiri la “Caccia alle Uova” per sostenere la ricerca

Un pomeriggio all’insegna della gioia e della solidarietà è quello che si svolgerà sabato 12 aprile, a partire dalle ore 16, in piazza Martiri della Libertà a Gualdo Tadino con l’iniziativa “Caccia alle uova di Pasqua”, organizzata per sostenere il Comitato per la Vita Daniele Chianelli in collaborazione con CreaMe Animazione e con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino.

L’evento, dedicato principalmente ai più piccoli, prevede una caccia alle uova di Pasqua completamente gratuita, con premi di partecipazione per tutti e la presenza della mascotte Carotino, un simpatico coniglio pronto a regalare sorrisi e foto ricordo ai bambini. In caso di maltempo, l’iniziativa si terrà nell’atrio del palazzo comunale.

Come da tradizione, il Comitato Chianelli promuove nel periodo pasquale la campagna delle uova di cioccolato solidali, ma per questo 2025 a Gualdo Tadino la proposta si arricchisce di un nuovo format coinvolgente e benefico.

Con la famiglia Chianelli avevamo preso l’impegno nelle scorse settimane di sostenere le iniziative del Comitato – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Presciutti – e lo stiamo facendo con convinzione, certi del valore umano e sociale di questa realtà”.

Alla presentazione dell’evento è intervenuta anche la volontaria Erminia Menichelli che ha sottolineato l’importanza della collaborazione locale: “Grazie all’amministrazione comunale per la piena disponibilità. I volontari gualdesi hanno pensato di fare qualcosa per i bambini. Il ricavato dalla vendita delle uova andrà devoluto in favore della ricerca e per le iniziative del Comitato, tra cui la realizzazione di appartamenti del residence ‘Daniele Chianelli’, destinati alle famiglie dei bambini ricoverati in ospedale”.

A spiegare nel dettaglio il programma dell’evento è stata Natascia Santini di CreaMe Animazione:

“Abbiamo ideato per i bambini e le famiglie una caccia alle uova di Pasqua dalle 16 alle 19. La partecipazione è gratuita con un premio per tutti coloro che vi prenderanno parte. Sarà presente il Coniglio Carotino per la gioia di tutti i più piccoli. In caso di maltempo la caccia alle uova si terrà nell’atrio del palazzo del Comune”.

A ribadire il sostegno dell’Amministrazione è intervenuto anche l’assessore alla cultura Gabriele Bazzucchi:

“Il Comitato Daniele Chianelli è un punto di riferimento a livello regionale e non solo. In una giornata di divertimento faremo opere di solidarietà e il Comune di Gualdo Tadino non si è sottratto e, oltre al patrocinio gratuito, sosterrà le spese per l’allestimento”.