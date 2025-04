8 aprile 2015 – 8 aprile 2025. Il nostro compleanno è oggi

Alle ore 7.16 dell’8 aprile 2015 Gualdo News iniziava il proprio viaggio imboccando la trafficata autostrada dell’informazione. Lo faceva con l’articolo che potete leggere cliccando qui e con la stessa immagine che vedete sopra.

Abbiamo già scritto lo scorso febbraio del fatto che ci stavamo preparando a spegnere dieci candeline. Ecco, il giorno è oggi. Oggi di dieci anni fa eravamo pronti ad affrontare quello che tutti noi già conoscevamo, il mondo dell’informazione, ma anche un salto nel buio, perché non potevamo prevedere le potenzialità di un portale che avrebbe trattato, per scelta, temi riguardanti praticamente un’unica città.

Alla fine il salto è stato piacevole e tuttora in essere, dato che non siamo ancora atterrati. Anzi, da tempo abbiamo allargato il nostro raggio d’azione alla fascia appenninica dell’Umbria e i numeri – loro hanno sempre ragione – ci dicono che le scelte fatte e la linea editoriale sono quelle giuste. Solo per fare un esempio, Facebook scrive che ogni 28 giorni totalizziamo oltre un milione di visualizzazioni, con più di 37mila visite uniche e circa 160mila pagine consultate del portale. Ad oggi sono 9.400 i follower spontanei (sottolineato) della nostra pagina Facebook.

Insomma, numeri pazzeschi, che però non ci fanno paura, ma ci rendono orgogliosi e un po’ ci commuovono anche, pensando ai sacrifici che abbiamo messo e metteremo ancora in campo per rendere Gualdo News all’altezza del territorio in cui opera. Un territorio che ha vissuto negli anni ’80 e ’90 un’epoca d’oro con la presenza di due televisioni e una radio, in pratica una situazione mediatica che, all’epoca, era unica in Umbria.

Nell’articolo di febbraio vi avevamo parlato di importanti novità. Stiamo mettendo insieme gli ultimi tasselli e intanto vi sveliamo una data, che è quella del 21 agosto. Per ora non vi diciamo altro, se non un grandioso “grazie”.