Benedizione dei Caschi: tra mototour e memoria il Moto Club Dolmen premia Manuel Codignoni

Domenica 6 aprile Casacastalda ha ospitato la tradizionale Benedizione dei Caschi, evento ormai diventato un appuntamento fisso nel calendario degli amanti delle due ruote a motore. Una giornata di grande partecipazione e carica di emozioni, che ha saputo coniugare come sempre passione, memoria e celebrazione.

Tra i momenti più significativi, la consegna del Premio Dolmen 2025 al giornalista gualdese di RadioRai Manuel Codignoni, riconoscimento che ogni anno viene assegnato a personalità che si distinguono nel mondo della comunicazione e dello sport.

Codignoni, da anni voce e volto autorevole del giornalismo sportivo, è noto anche per essere l’inviato in moto al seguito del Giro d’Italia nonché voce di “Tutto il calcio minuto per minuto”, un ruolo che ha saputo interpretare con rigore, passione e uno stile narrativo inconfondibile.

Con questo premio, il giornalista si è aggiunto a un prestigioso albo d’oro che annovera nomi come Federico Urban, Gianpiero Bellardi, Mario Donnini, Guido Meda, Massimo Angeletti, Maria Leitner, Dario Tomassini e Riccardo Cucchi.

Il Premio Dolmen 2025 è stato conferito a Manuel Codignoni “per il suo impegno costante e appassionato nel raccontare le storie che segnano il nostro tempo. La sua carriera, segnata da una spiccata professionalità e dedizione, lo ha visto protagonista nell’approfondimento e nell’informazione, distinguendosi per la sua capacità di affrontare temi complessi con equilibrio, sensibilità e una visione umanistica.”

“Particolare merito – prosegue la motivazione – va riconosciuto al suo straordinario contributo nel campo dei motori, dove Manuel ha saputo farsi apprezzare come uno dei principali esperti di sport motoristici, con un focus speciale sulle competizioni automobilistiche e motociclistiche. La sua passione per il settore, unita alla sua competenza tecnica e giornalistica, gli ha permesso di raccontare le emozioni, le sfide e le storie dietro le gare più importanti, offrendo al pubblico una narrazione che va oltre il semplice risultato, per arrivare al cuore stesso del mondo dei motori.”

A consegnare il premio è stato il giornalista Massimo Angeletti, già insignito dello stesso riconoscimento negli anni passati.

La giornata, organizzata dal Moto Club Dolmen in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro-Casacastalda e con il patrocinio dei Comuni di Valfabbrica e Gualdo Tadino, ha preso il via alle 8:30 con le iscrizioni e la colazione per i partecipanti. Alle 10 è partito il giro turistico di circa 75 km con tappe a Carbonesca, Padule, Gubbio, Scheggia e Osteria del Gatto.

Alle 11 i partecipanti hanno condiviso un aperitivo conviviale, per poi fare ritorno a Casacastalda intorno alle 12:15, dove si è svolta la cerimonia ufficiale, presentata da Maurilio Pecci, con il saluto delle autorità e la consegna del Premio Dolmen.

La mattinata è proseguita con la suggestiva Benedizione dei Caschi, officiata da don Antonio Borgo, seguita da un commovente minuto di rumore in memoria dei motociclisti scomparsi.

Presenti all’evento i sindaci di Valfabbrica, Enrico Bacoccoli di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, e di Fossato di Vico, Lorenzo Polidori.

La giornata si è conclusa con un pranzo conviviale.