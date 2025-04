Auto e moto storiche in piazza a Gualdo Tadino e Costacciaro con i Lions Club

Domenica 27 aprile farà tappa a Gualdo Tadino l’iniziativa “Sulla Strada per la Solidarietà – Lions Cup 1082”, manifestazione che vedrà sfilare una carovana di auto e moto d’epoca attraverso alcuni comuni dell’Alta Umbria, con finalità solidali.

L’evento è promosso dal progetto Costruttori di Solidarietà con il supporto del Lions Club International e di numerosi Lions Club del territorio, tra cui quello di Gualdo Tadino.

L’arrivo a Gualdo Tadino è previsto intorno alle ore 12 in Piazza Martiri della Libertà, dove i mezzi storici sosteranno per un’esposizione aperta al pubblico, un elegante salone a cielo aperto nel quale si avrà l’opportunità di ammirare da vicino questi gioielli su ruote.

Gli equipaggi potranno così visitare con una guida il Museo Regionale dell’Emigrazione “Pietro Conti“, tappa culturale inserita nel programma della giornata.

Il raduno è fissato per le ore 8 da Montone presso la Rocca di Braccio, con visita guidata alla chiesa della Collegiata con contemplazione della Santa Spina, esposta in via straordinaria per l’occasione dalle suore del Convento di Sant’Agnese.

Alle 9:30 la partenza per Costacciaro, passando per Umbertide con visita alla Rocca. Alle 10:15 la carovana, solcando le strade della “campagna antica”, transiterà per Gubbio dove potrà ammirare il Teatro Romano e da qui, attraversando il Bottaccione, raggiungerà alle 11 Costacciaro, dove è prevista la visita alla Chiesa di San Francesco, edificio del XIII secolo collegata per simbologia agli ordini monastici-cavallereschi come quello dei Templari.

Seguirà un aperitivo lungo corso Mazzini e quindi la partenza per Gualdo Tadino percorrendo l’antica Flaminia.