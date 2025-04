Salute orale e benessere femminile: il ruolo del dentista in ogni fase della vita di una donna

In occasione della Settimana della Salute della Donna, è importante accendere i riflettori su un tema troppo spesso trascurato: la salute orale come parte integrante della salute globale della donna.

Nel corso della vita, le donne attraversano fasi biologiche e ormonali uniche, che influenzano non solo il sistema riproduttivo, ma anche la bocca, le gengive e i denti. Comprendere questo legame e affidarsi a professionisti preparati è il primo passo per prendersi cura di sé a 360 gradi.

1 – Variazioni ormonali e gengive: un equilibrio delicato

Le fluttuazioni ormonali che accompagnano la pubertà, il ciclo mestruale, la gravidanza e la menopausa possono aumentare la risposta infiammatoria dei tessuti gengivali. Questo significa che le gengive diventano più suscettibili a sanguinamento, gonfiore e infezioni, anche in presenza di piccole quantità di placca batterica.

🔬 Il dato clinico: durante la pubertà e la gravidanza, si riscontra un aumento significativo dei casi di gengivite. Anche la menopausa può portare a fenomeni come la secchezza orale o la sindrome della bocca urente, spesso trascurati perché confusi con altri disturbi

🦷 Il ruolo del dentista: un controllo regolare, associato a igiene professionale personalizzata e consigli su abitudini domiciliari, può ridurre drasticamente il rischio di malattie gengivali.

💡 I vantaggi di agire per tempo:

● gengive sane e funzione masticatoria preservata;

● prevenzione della parodontite (principale causa di perdita dei denti in età adulta);

● riduzione del rischio di patologie sistemiche correlate

🚨 Cosa succede se si trascura il problema?

L’infiammazione gengivale cronica può progredire fino a danneggiare l’osso di supporto dei denti, portando a mobilità dentale, ascessi ricorrenti e, infine, perdita dei denti.

2 – Salute orale e gravidanza: proteggere sé stesse e il bambino

La gravidanza è un momento delicato in cui il corpo cambia profondamente. Le gengive, in particolare, risentono della maggiore vascolarizzazione e dei livelli elevati di estrogeni e progesterone, predisponendo alla gengivite gravidica, che colpisce fino al 70% delle donne in attesa.

👶 Ma il discorso va oltre la bocca: diversi studi hanno dimostrato un legame tra parodontite non curata e complicanze ostetriche, come:

● parto pretermine;

● basso peso alla nascita;

● rischio aumentato di preeclampsia.

🦷 Cosa può fare il dentista?

● Effettuare una valutazione precoce (idealmente già nel primo trimestre);

● Intervenire con igieni professionali sicure per mamma e bambino;

● Offrire consigli su alimentazione, igiene orale e prevenzione della carie.

💡 I vantaggi di questa attenzione:

● una bocca sana durante e dopo la gravidanza;

● riduzione del rischio di trasmettere batteri cariogeni al neonato;

● miglioramento della qualità di vita della futura mamma.

🚨 Cosa può accadere se si rimanda tutto al dopo? Piccoli problemi possono evolvere in urgenze durante un periodo in cui è più difficile ricevere trattamenti complessi. Inoltre, la parodontite può avere un impatto negativo anche sul benessere generale della gravidanza.

3 – Menopausa, osteoporosi e salute dentale: un legame sottovalutato

La menopausa segna una fase di grandi cambiamenti, spesso vissuti con discrezione. Il calo degli estrogeni influisce anche sul tessuto osseo e sulle mucose orali, con possibili conseguenze importanti:

● perdita di densità ossea, anche a livello mandibolare e mascellare;

● maggiore fragilità gengivale e sanguinamento;

● secchezza orale, con aumento del rischio di carie e infezioni fungine;

● instabilità protesica, nei casi di portatrici di protesi totali o parziali.

🦷 Cosa può fare il dentista?

● Monitorare con attenzione l’anatomia ossea (tramite CBCT o radiografie);

● Intervenire precocemente in caso di mobilità dentale o perdita di denti;

● Suggerire soluzioni protesiche moderne e confortevoli, anche su impianti.

💡 Perché è importante agire in questa fase? Una buona masticazione migliora non solo la nutrizione, ma anche la digestione, la postura, l’equilibrio e persino la lucidità mentale. Inoltre, un sorriso sano incide positivamente sull’autostima e sulle relazioni sociali.

🚨 Se non si interviene? Il rischio è quello di andare incontro a una perdita progressiva di denti, con riduzione della qualità della vita, difficoltà nella nutrizione e nella comunicazione, fino all’isolamento sociale.

Conclusione: la salute della donna passa anche dalla bocca

In ogni fase della vita, il dentista può essere un alleato discreto ma potente della salute femminile. Non si tratta di estetica, ma di benessere sistemico, prevenzione, autonomia e qualità della vita.

👉 Il messaggio è chiaro: prenderti cura della tua bocca è un atto di amore verso te stessa, verso il tuo corpo e, in certi momenti della vita, anche verso chi sta per arrivare.

Settimana della Salute della Donna – Un’occasione per agire

Se non vai dal dentista da un po’, questo è il momento perfetto per fissare una visita di controllo. Anche se non senti dolore, potresti scoprire piccole cose che, curate in tempo, fanno una grande differenza.

Sii protagonista della tua salute, anche a partire dal sorriso.