25 aprile, 80esimo della Liberazione a Gualdo Tadino con Flavio Lotti e Beppe Giulietti

Venerdì 25 aprile Gualdo Tadino festeggerà la Festa della Liberazione con un corteo commemorativo organizzato in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione, che sarà guidato dal sindaco e presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti.

A seguire, grazie alla collaborazione tra il Comune di Gualdo Tadino e l’associazione Articolo 21, in Piazza Martiri della Libertà si svolgerà la cerimonia “E’ accaduto una volta, può riaccadere ancora”, che vedrà le presenze di Beppe Giulietti, coordinatore dell’associazione Articolo 21, e Flavio Lotti, della Fondazione PerugiAssisi, che, di ritorno da Gerusalemme, riferirà sulla situazione che si sta vivendo a Gaza e annuncerà il programma di iniziative fino alla prossima marcia Perugia-Assisi che si svolgerà domenica 12 Ottobre.

“Il 25 aprile è un giorno fondamentale per la storia d’Italia e assume un particolare significato ricordare gli eroi antifascisti della resistenza che hanno dato la vita per difendere la democrazia e la libertà”, evidenzia il Comune di Gualdo Tadino.

Il mese scorso sono iniziati i lavori di restauro dei monumenti ai caduti presenti in tutto il territorio di Gualdo Tadino, nell’ambito di un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale.

Programma della giornata:

Ore 10: Partenza del Corteo dal Municipio Comunale in Piazza Martiri guidato dalla Banda Musicale di Gualdo Tadino, con la presenza del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale, che renderanno omaggio ai caduti con corone e mazzi floreali.

Il percorso toccherà i Giardini Pubblici, via Otello Sordi, Istituto “Casimiri” in Viale Don Bosco, Scuola “Domenico Tittarelli” per ritornare infine in Piazza Martiri e depositare la corona d’alloro davanti al monumento ai caduti.

L’amministrazione comunale invita tutte le associazioni con le loro bandiere e i cittadini a partecipare alla commemorazione.

Successivamente il sindaco e la giunta comunale proseguiranno con la deposizione dei fiori presso: Convento dei Frati Cappuccini, Cimitero Civico, Palazzo Mancinelli, Vaccara, Torre dei Belli, San Pellegrino, Caprara, Pieve di Compresseto, Grello, Rigali, Boschetto, mentre nel pomeriggio alle ore 15.30 inizierà un corteo nella frazione di Cerqueto.

La giornata si concluderà alle ore 21 presso il teatro Don Bosco di Gualdo Tadino, dove la compagnia teatrale “Arte e Dintorni” in collaborazione con l’Accademia dei Romiti e il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, metterà in scena l’atto unico “Un eroe da conoscere”, dedicato alla figura di don David Berrettini, sacerdote gualdese parroco di Marischio (frazione di Fabriano) barbaramente ucciso dai nazisti nel 1944 dopo che si era consegnato in cambio della liberazione di 23 ostaggi.

Lo spettacolo, con ingresso a offerta e il cui incasso sarà devoluto in beneficenza, vedrà nei panni di don David l’attore gualdese Giovanni Biscontini per la regia di Marco Panfili, ed è tratto dal testo teatrale dell’autore jesino Vittorio Graziosi, docente di scrittura creativa, sceneggiatore, nonché biografo ufficiale del partigiano Pietro Capannini.