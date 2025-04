Un video per raccontare Abramo Galassi, pioniere dell’industria e uomo di visione

Un uomo capace di immaginare il futuro e di costruirlo, con intuizione, coraggio e un grande senso della comunità. È questo il ritratto che emerge dal video presentato nei giorni scorsi a Fabriano e dedicato alla figura del professor Abramo Galassi, imprenditore illuminato e protagonista dello sviluppo industriale del territorio.

Il filmato, promosso dal Rotary Club Fabriano con il sostegno dell’azienda Faber e di Confindustria Ancona, raccoglie le testimonianze delle nipoti, di amici storici e di chi lo ha conosciuto nel suo lungo percorso umano, imprenditoriale, sociale e sportivo. L’obiettivo è duplice: da una parte far conoscere alle nuove generazioni un esempio di impegno e visione, dall’altra valorizzare ulteriormente la borsa di studio intitolata proprio a Galassi, istituita nel 2012 per premiare gli studenti più meritevoli.

Nato a Fossato di Vico nel 1923, Abramo Galassi frequentò l’Istituto tecnico industriale di Fabriano, dove divenne poi insegnante. Ma la vera svolta arrivò l’11 giugno del 1955, quando, con tre soci, fondò la Faber Plast srl, azienda specializzata nella lavorazione della plastica e delle resine sintetiche.

E’ qui che nel 1958 progetta e mette sul mercato i primi modelli di cappe in plexiglas e, nel 1963, un’invenzione destinata a cambiare la quotidianità delle famiglie italiane e non solo: la prima cappa aspirante da cucina, un prodotto innovativo che segna l’avvio di una lunga espansione che portò anche all’apertura dello stabilimento Flaminia nella sua Fossato di Vico, poi chiuso nel 2012.

Sotto la guida di Galassi, la Faber si trasforma in un’impresa internazionale, creando anche il distretto fabrianese delle cappe: dieci stabilimenti in tre continenti, 1.800 dipendenti in tutto il mondo (650 in Italia), esportazioni in Francia, Germania, Belgio e Olanda.

Nel 1973 è nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, poi Ufficiale nel 1975 e Commendatore nel 1981. Nel 2002 gli viene conferito il Premio Nazionale “I Marchigiani dell’anno” e il premio Ernst & Young “Imprenditore dell’Anno 2002” nella sezione Global.

Un successo che non ha fatto mai dimenticare ad Abramo Galassi il suo territorio: nel 2001 viene nominato presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, con donazioni all’ospedale di Fabriano per l’acquisto di attrezzature di alta diagnostica, diventando anche un punto di riferimento per il mecenatismo locale per la sponsorizzazione del restauro di opere di Gentile da Fabriano, due delle quali sono esposte alla Galleria degli Uffizi di Firenze, oltre che in ambito sportivo.

Dal 2004 l’azienda è entrata a far parte del Gruppo Franke. Abramo Galassi è scomparso nel 2012 all’età di 89 anni.

“Questo video non è solo un tributo al passato, ma anche una guida per il futuro. Ai giovani che ci guardano, ricordiamo che la determinazione, l’impegno e il senso di comunità possono cambiare davvero il mondo. Siate ispirati dalla storia del Prof. Galassi e continuate a credere che anche voi, con le vostre idee e il vostro lavoro, potete fare la differenza“, ha scritto in un post la presidente del Rotary Club Fabriano, Federica Capriotti.