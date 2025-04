Nocera Umbra “capitale” del lancio del formaggio: assegnati i titoli di Campione d’Italia

Grande successo a Nocera Umbra per la finale del Campionato Italiano di Lancio del Formaggio da 1 kg, gara individuale e a coppie, ospitata sabato 26 e domenica 27 aprile.

La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali con la collaborazione del Comitato provinciale Figest Perugia, della Pro Loco Isola di Nocera Umbra e il patrocinio del Comune di Nocera Umbra, ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia.

Sabato si sono svolte le gare a eliminatoria per la categoria unica a coppie, mentre domenica sono andate in scena le finali individuali delle categorie A e B, al termine delle quali si sono tenute le premiazioni alla presenza delle autorità locali rappresentate dal sindaco Virginio Caparvi.

Questi i risultati finali: per la categoria A – Individuale a salire sul gradino più alto del podio è stato, ancora una volta, Luca Massi. Secondo Mauro Sabatini, terzo Alessio Mariotti. Le altre posizioni. 4. Emilio Ricca, 5. Luca Perrelli, 6. Francesco Merenda, 7. Alessio Passeri, 8. Marco Ceccarelli.

Per la categoria B – Individuale primo posto per Marco Ceccherini, secondo per Franco Poggi, terzo per Federico Ceccherini. Le altre posizioni: 4. Luciano Semproni, 5. Luigino Ciccola, 6. Salvatore Pellicanò, 7. Silvano Rossi, 8. Rinaldo Mancini.

Nella categoria Unica – Coppie, gradino più alto del podio per Marco Ceccarelli e Silvano Rossi, argento per Stanislao Perrelli e Luca Perrelli, bronzo per Mauro Sabatini e Marcello Boccalini. Al quarto posto la coppia Alessio Mariotti e Vasco Guidi, quinti Rodolfo Bruni e Luciano Ciardullo, sesti Emilio Ricca e Giancarlo Liserra, settimi Roberto Perfini e Giovanni Abruzzetti, ottavi Luigino Ciccola e Luciano Morichetti.

Ancora una volta il lancio del formaggio si è confermato uno sport capace di richiamare entusiasmo, tradizione e grande spirito di competizione, con il coinvolgimento non solo degli atleti ma anche di un pubblico numeroso che ha animato le giornate di gara.









.

“Eventi come questo – ha sottolineato Enzo Casadidio, presidente nazionale Figest intervenendo alla manifestazione – rappresentano l’anima della nostra Federazione: sport tradizionale, passione popolare e forte legame con i territori. Siamo orgogliosi della partecipazione e dell’entusiasmo che il lancio del formaggio riesce sempre a generare. Complimenti a tutti gli atleti e agli organizzatori per l’eccellente riuscita dell’evento”.

Mauro Sabatini, presidente della specialità “Giochi che rotolano” e atleta in gara, ha commentato: “È sempre un’emozione vedere così tanta gente appassionata attorno a una disciplina che unisce tecnica e tradizione. Il livello tecnico cresce di anno in anno, segno che questo sport sta vivendo una stagione di rinnovata vitalità”.

Alessio Passeri, presidente del Comitato provinciale Figest di Perugia, ha aggiunto: “Abbiamo lavorato con impegno per offrire un evento all’altezza delle aspettative e la risposta del pubblico ci ha ripagato pienamente. Il nostro territorio crede nello sport tradizionale e continueremo a valorizzarlo con iniziative di qualità”.

I rappresentanti Figest hanno espresso grande soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione e ringraziato il Comune e la Pro Loco Isola di Nocera Umbra.