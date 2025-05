Gualdo Tadino accoglie gli studenti di Schwandorf: proseguono gli scambi internazionali con il “Casimiri”

Incontro questa mattina, mercoledi 7 maggio, in municipio degli studenti del “Carl-Friedrich-Gauss Gymnasium” di Schwandorf (Germania) e del Liceo “Casimiri” di Gualdo Tadino con il sindaco e presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti e l’assessore all’Istruzione, Politiche Giovanili e Cultura, Gabriele Bazzucchi.

L’appuntamento in sala consiliare si è svolto nell’ambito di un progetto di gemellaggio che, da anni, lega i due istituti scolastici dai quali è nata una collaborazione tra le città di Gualdo Tadino e Schwandorf, culminata lo scorso anno con il gemellaggio ufficiale sottoscritto dai sindaci Massimiliano Presciutti e Andreas Feller.

I venti studenti tedeschi, che sono ospitati nella loro permanenza italiana da colleghi gualdesi presenti anche loro all’incontro, sono stati accompagnati dai docenti Beate Kariopp e Verena Heger del “Carl-Friedrich-Gauss Gymnasium” ed Eleonora Scassellati, Sandra Caso e Damiano Fedele per il “Casimiri”.

Il progetto si inserisce in una tradizione consolidata di scambi interculturali che promuovono la mobilità internazionale degli studenti e rafforzano i legami tra le scuole delle due città.​

“Questi scambi internazionali hanno un grande valore, poiché ci permettono di confrontarci su molteplici aspetti – economico, sociale e culturale – rafforzando al tempo stesso il gemellaggio attivo con Schwandorf e sviluppando progetti comuni per il benessere delle nostre comunità – ha detto Presciutti – A tal proposito annuncio con piacere che abbiamo recentemente presentato, insieme al Comune di Schwandorf, un progetto per i giovani che concorrerà al Premio dei Presidenti 2025”.

Dopo l’incontro in Municipio gli studenti proseguiranno la loro esperienza con una serie di attività che li porteranno a visitare le bellezze storiche e culturali sia di Gualdo Tadino, tra le quali i sei musei cittadini, che dell’Umbria, tra cui Assisi, Perugia e Gubbio. Nella giornata di ieri, invece, gli studenti tedeschi e gualdesi hanno visitato insieme Roma.

“Sempre bello ed emozionante accogliere le delegazioni estere legate per la mobilità europea all’Istituto Raffaele Casimiri – ha detto l’assessore Bazzucchi – Dopo la scuola di Perl, oggi è la volta dei ragazzi di Schwandorf accompagnati dai loro docenti di lingua italiana. Un’esperienza formativa sia dal punto di vista didattico che umano, con la conoscenza del territorio, della lingua e della cultura italiana attraverso visite guidate nelle principali città umbre e nella capitale. Come Amministrazione Comunale continueremo a sostenere economicamente e logisticamente questo processo di internazionalizzazione che l’istituto scolastico superiore sta portando avanti con progettualità composite e risultati concreti”.

“La visita degli studenti e dei docenti del ‘Carl-Friedrich-Gauss Gymnasium’ di Schwandorf – hanno concluso dal Casimiri – rappresenta per il nostro Istituto un’occasione preziosa di crescita culturale e personale per tutti gli studenti coinvolti. Gli scambi internazionali, come quello attualmente in corso, sono parte integrante della nostra offerta formativa e testimoniano l’impegno costante dell’IIS Casimiri nella promozione di percorsi di internazionalizzazione sempre più articolati e inclusivi. Continuiamo a lavorare con entusiasmo per ampliare queste esperienze anche ad altri partner europei, nella convinzione che il confronto tra giovani di diversi Paesi contribuisca in modo significativo alla costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole. Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino, da sempre vicina e sensibile a queste iniziative, che con il suo supporto contribuisce in modo concreto alla riuscita dei nostri progetti.”