Progetto P-TREE, a Gualdo Tadino incontro con Giovanni Bachelet

Lunedì prossimo 12 maggio alle ore 11,30, nell’ambito delle manifestazioni dello Spring.edu-FEST, promosso dal progetto P-TREE sostenuto dall’impresa sociale “Con i Bambini”, un centinaio di studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Casimiri” di Gualdo Tadino dialogheranno, presso la sede del P-TREE in via don Bosco 50, con il professor Giovanni Bachelet, partendo dall’esperienza degli anni di piombo e delle vittime del terrorismo.

Infatti Giovanni Bachelet è figlio di Vittorio, assassinato dalle Brigate Rosse in un agguato all’Università “La Sapienza” di Roma il 12 febbraio 1980.

Fece scalpore la preghiera che, ad appena 25 anni Giovanni, pronunciò durante il funerale di suo padre Vittorio: “Preghiamo per il nostro presidente Sandro Pertini, per i nostri governanti, per tutti i giudici, i poliziotti, i carabinieri, gli agenti di custodia e quanti oggi, nelle diverse responsabilità, nella società, nel Parlamento, nelle strade continuano a combattere in prima fila la battaglia per la democrazia, con coraggio e amore”.

E aggiunse: “Vogliamo pregare anche per quelli che hanno colpito il mio papà, perché senza togliere nulla alla giustizia, che deve trionfare, sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita e mai la richiesta della morte degli altri”.

Una gigantesca testimonianza di maturità umana e di fede cristiana.

In effetti Vittorio Bachelet, docente di diritto amministrativo e vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, fu colpito perché era divenuto autorità di riferimento dell’intero sistema giudiziario, invitando i magistrati a contrastare il terrorismo con il proprio lavoro quotidiano. Egli era stato in anni precedenti anche presidente dell’Azione Cattolica Italiana, guidandola nell’attuazione delle scelte del Concilio Vaticano secondo.

Giovanni Bachelet, che ha appena compiuto 70 anni, romano, fino a qualche anno fa è stato professore ordinario di Fisica all’Università La Sapienza di Roma, dopo essere stato ricercatore negli Stati Uniti, alla Scuola Normale di Pisa, in Germania e a Trento. Ha avuto anche una esperienza in Parlamento come deputato ed è da sempre impegnato nel mondo associativo e nel sociale.