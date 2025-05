Nocera Umbra, partito il progetto educativo per bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie

Molti i bambini, accompagnati dai propri genitori e nonni, nella mattinata di sabato 10 maggio hanno partecipato all’incontro inserito nel progetto “Crescere insieme: le buone pratiche” svoltosi presso la Sala Polifunzionale di Nocera Scalo.

Questo appuntamento ha inteso rafforzare e proseguire il percorso iniziato nel 2021 con l’apertura del nido d’infanzia comunale “Un nido per crescere”, che permette di garantire un servizio essenziale sul territorio per il benessere dei piccoli e per favorire la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro.

In questo contesto è stato decisivo l’intervento del Kiwanis di Foligno attraverso l’erogazione di un contributo per l’acquisto di arredi e di materiale didattico per la struttura.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale, in sinergia con la comunità nocerina, di creare spazi condivisi per tutte le famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 6 anni per trascorrere tempo insieme, partecipando ad attività diversificate pensate per stimolare lo sviluppo cognitivo, relazionale e affettivo dei piccoli e, allo stesso tempo, rafforzare le competenze genitoriali.

I destinatari del progetto sono le bambine e i bambini che frequentano il nido comunale e la scuola dell’infanzia “Dominici”, che avranno la possibilità di incontrarsi nei locali scolastici, al nido e negli spazi esterni di Nocera Scalo e anche in luoghi comunitari del territorio, nell’ambito di uscite programmate.

Al centro dell’iniziativa vi sono attività educative, formative e laboratoriali, coordinate da personale esperto in grado di lavorare con piccoli e grandi gruppi. Tra i percorsi proposti:

Progetto “Nati per Leggere” , con letture ad alta voce per promuovere la lettura in famiglia fin dalla nascita, contribuendo allo sviluppo linguistico, emotivo e relazionale dei bambini.

Progetto Biblioteca , per la creazione di una piccola biblioteca scolastica al nido e alla scuola dell'infanzia, grazie a donazioni di libri, zainetti per il prestito e iniziative di book sharing tra famiglie.

Progetto "Nati per la Musica" , per valorizzare l'espressione sonora e l'importanza della musica nella crescita globale della persona.

Outdoor education , che stimola il contatto diretto con la natura e l'ambiente, favorendo esperienze di apprendimento all'aria aperta e il rispetto per piante e animali.

Laboratori di manipolazione e attività grafico-pittoriche, aperti a bambini, genitori, nonni e altre figure familiari, con l'obiettivo di stimolare creatività, gestione delle emozioni e comunicazione intergenerazionale.

Il progetto prevede inoltre incontri con esperti del territorio – pediatri, psicologi, nutrizionisti – per offrire momenti di confronto su tematiche fondamentali per lo sviluppo infantile, come l’alimentazione, il linguaggio, la gestione dei capricci e l’uso corretto dei dispositivi digitali.