Settembre a Gualdo è Mejo è un’iniziativa, nata sedici anni fa quasi come una goliardata, che propone ogni anno una nuova t-shirt rossa con scritta bianca (i colori di Gualdo Tadino) per celebrare il mese più suggestivo per la città, quello dei Giochi de le Porte. La frase “Settembre a Gualdo è mejo”, con la sua colorita sottolineatura dialettale, è ormai diventata un simbolo: le maglie sono indossate da giovani e meno giovani e spesso fotografate in giro per il mondo, contribuendo a diffondere il messaggio sui social media. E da quest’anno ecco un’edizione speciale dedicata ai più piccoli.

Questa mattina, i ragazzi promotori dell’iniziativa, insieme al Presidente della Pro Tadino Carlo Giustiniani, hanno consegnato le t-shirt “spring edition” a tutti gli alunni delle scuole elementari di Gualdo Tadino, in vista del Palio di Primavera in programma i prossimi 1 e 2 Giugno. Il tutto accompagnato da un fumetto con la storia di Gualdesino, un bambino che, folgorato dalla festa dei grandi, i Giochi de le Porte appunto, decide di sognare e poi organizzare quella dei piccoli.

Una bellissima iniziativa che gli ideatori sperano sia “un piccolo seme di passione per le nostre tradizioni e per rafforzare ancora di più il senso di appartenenza alla nostra amata Gualdo Tadino“

“Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento alla dottoressa Angela Codignoni, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino e a tutte le insegnanti per la preziosa collaborazione, il coordinamento e il sostegno dimostrato verso questa iniziativa – scrivono gli ideatori nel profilo Facebook “Settembre a Gualdo è mejo” – Da diversi anni, ci veniva richiesta una versione della maglietta dedicata ai bambini in occasione del Palio di Primavera, con la motivazione, certamente comprensibile, che anche i più piccoli dovessero avere una versione per la “loro” festa. Pur comprendendo appieno tali ragioni, abbiamo sempre preferito declinare tale invito, riservando la nostra proposta al tradizionale appuntamento di settembre. La motivazione principale di tale scelta risiede nella volontà di approcciarci al mondo dell’infanzia nel modo più adeguato e rispettoso possibile. Nutrivamo il timore che la vendita delle magliette potesse, involontariamente, generare divisioni tra i bambini, essendo l’acquisto una decisione più dei genitori che del bambino stesso“.

La soluzione, quindi, poteva essere solo una: “Donarle a tutti gli alunni, indistintamente. È una soluzione che pensiamo pienamente rappresentativa del sentimento di unità che le nostre magliette hanno sempre inteso simboleggiare. Per concretizzare tale iniziativa, abbiamo creato un documento con la descrizione del nostro progetto, che è stato sottoposto alle attività commerciali locali. Nonostante i tempi ristretti la risposta della comunità imprenditoriale è stata straordinariamente positiva, consentendo il finanziamento integrale del progetto. A tal proposito chiediamo scusa a quelle attività che avrebbero voluto contribuire, ma purtroppo non abbiamo avuto tantissimo tempo”.

Ma non basta, perché l’iniziativa ha avuto anche un altro nobile finale. “La somma raccolta – dicono i promotori – ha superato il costo di produzione delle magliette e quindi l’eccedenza verrà interamente destinata all’acquisto di libri per bambini, che saranno donati alla Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” di Gualdo Tadino, arricchendo così il patrimonio a disposizione dei nostri giovani lettori“.

SCARICA IL FUMETTO DI GUALDESINO