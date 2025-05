Nocera Umbra Borgo Green lancia un bando per la sostenibilità: 500 euro a quattro associazioni

Nocera Umbra Borgo Green promuove la prima edizione di un concorso per premiare le associazioni di Nocera Umbra che si distinguono per eventi e progetti sostenibili. I termini per la presentazione della domanda scadono sabato 31 maggio.

Il bando assegnerà un contributo economico di 500 euro destinato a quattro associazioni che si distingueranno per l’adozione di pratiche sostenibili, oltre a incentivare la realizzazione di eventi e attività ecologiche e creare una rete di associazioni che promuovano sensibilizzazione e comportamenti ecologici.

Possono partecipare le associazioni senza scopo di lucro che hanno sede nel comune di Nocera Umbra.

Gli eventi o i progetti dovranno essere coerenti con i criteri ecologici definiti dal bando e, per partecipare, ogni associazione dovrà sottoscrivere il “decalogo” di Nocera Umbra Borgo Green, che include i principi ecologici che guideranno la progettazione e l’implementazione dell’evento o progetto.

Le associazioni che vogliono partecipare dovranno sottoscrivere un protocollo di collaborazione e inviare i moduli richiesti, consultabili presso il sito di Nocera Umbra Borgo Green, entro sabato 31 maggio alle ore 18 all’indirizzo email noceraumbraborgogreen@gmail.com.

Le quattro associazioni che totalizzeranno i punteggi più alti riceveranno un contributo economico di 500 euro ciascuna per la realizzazione delle loro attività sostenibili, previste dal progetto presentato. Nocera Umbra Borgo Green annuncerà i vincitori sabato 28 giugno durante una cerimonia pubblica.

“Nocera Umbra Borgo Green – spiega il presidente, Alessandro Giovannini – con questo bando vuole non solo sostenere quelle associazioni che si distinguono per l’adozione di pratiche sostenibili, ma anche creare una rete di associazioni, nella quale si candida come capofila, per promuovere iniziative e pratiche che sensibilizzino e incentivino i comportamenti ecologici dai quali parte la spinta per una città e un territorio sempre più green”.

Bando e modulistica sono reperibili al link https://www.noceraumbraborgogreen.com/post/bando-per-la-sostenibilit%C3%A0-nocera-umbra-borgo-green-2025-1%C2%AA-edizione?fbclid=IwY2xjawKjBY1leHRuA2FlbQIxMQABHsXXdGZquiUcimsXJBfsKLxQefe-7e8c5yiXFyFz_5JNJ-KekHHlor_00rZw_aem_ee0WJxfa-r1cvElFHaP2QQ