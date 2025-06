Gualdo Tadino dedica i giardini della Rocca Flea ad Anna Kuliscioff

Martedì 3 giugno alle ore 11 si terrà a Gualdo Tadino la cerimonia di intitolazione dei giardini antistanti Rocca Flea ad Anna Kuliscioff, una delle figure più importanti del socialismo e del femminismo italiano.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Gualdo Tadino con la collaborazione dell’Istituto Casimiri, della Commissione Pari Opportunità, dell’Istituto Comprensivo, della Fondazione Anna Kuliscioff e di Articolo 21, è parte di un progetto più ampio volto a valorizzare il ruolo delle donne nella storia e nella società.

Questa intitolazione era stata annunciata dal sindaco Massimiliano Presciutti in occasione della Giornata Internazionale della Donna, all’interno di un ciclo di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della parità di genere, del rispetto e della lotta contro la violenza sulle donne. In quell’occasione, il primo cittadino aveva comunicato l’intenzione dell’amministrazione comunale di dedicare alcune aree verdi cittadine a figure femminili di grande rilievo storico, sia a livello nazionale che locale.

Alla cerimonia di intitolazione interverranno: il sindaco di Gualdo Tadino e presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, il giornalista e coordinatore dell’associazione articolo 21 Beppe Giulietti, Andreina Cerletti, discendente di Anna Kuliscioff, e lo scrittore Brunello Castellani. Sarà presente anche una rappresentanza degli istituti scolastici del territorio.

Chi era Anna Kuliscioff – Nata in Crimea nel 1854, Anna Kuliscioff, pseudonimo di Anja Rozenstein, è stata una delle prime donne a laurearsi in medicina in Europa. Attivista politica, medico dei poveri, pensatrice e instancabile militante per i diritti delle donne, fu tra i fondatori del Partito Socialista Italiano. Il suo impegno civile e intellettuale ha lasciato un’impronta profonda nella storia dell’Italia moderna, in particolare nelle battaglie per il suffragio femminile e per i diritti delle lavoratrici.