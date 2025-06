Furto al Circolo Tennis di Gubbio, i carabinieri arrestano il ladro e denunciano il complice

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gubbio, coadiuvati dai militari della Stazione di Scheggia, hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne di Fabriano, ritenuto responsabile di furto aggravato all’interno del Circolo Tennis eugubino, e hanno denunciato in stato di libertà, per lo stesso reato e in concorso, un 23enne di Gubbio.

Il risultato operativo è maturato a seguito di una telefonata giunta nella notte al 112 nella quale sono state segnalate delle persone che si aggiravano all’interno del Circolo.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile che hanno sorpreso il 21enne mentre stava uscendo dall’area sportiva con la refurtiva nascosta in due sacchi di plastica, mentre il complice era riuscito a fuggire.

Dal controllo effettuato sul posto i militari hanno rinvenuto oltre 500 euro di prodotti alcolici e alimentari, trafugati dal bar del circolo, che sono poi stati tutti restituiti al proprietario.

Il ragazzo è stato quindi dichiarato in arresto, provvedimento successivamente convalidato dal Giudice del Tribunale di Perugia che ha disposto a carico dell’interessato l’obbligo di dimora nel comune di Fabriano.

A ben poco è servita la fuga del complice: il 23enne eugubino, infatti, pur essendo riuscito a eludere le prime ricerche, è stato comunque individuato e identificato grazie all’analisi di filmati di videosorveglianza effettuata dagli uomini dell’Arma.

Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per il reato di furto aggravato in concorso.