Una giornata di sport e amicizia per ricordare Daniele Spigarelli, a Cerqueto il 7′ Memorial

Sarà una giornata di sport, ricordi ed emozioni quella in programma domenica 8 giugno al campo sportivo parrocchiale di Cerqueto di Gualdo Tadino, dove si svolgerà il 7′ Memorial Daniele Spigarelli, un appuntamento che si ripete tutti gli anni per onorare la memoria di un amico e compaesano il cui ricordo che continua a vivere in tante persone.

L’iniziativa è organizzata grazie al supporto di Cerqueto Calcio, Pro Loco di Cerqueto, Gualdo Calcio Next Gen, Porta San Martino e con la partecipazione di sponsor privati come Faber, l’azienda in cui lavorava Daniele, oltre al patrocinio del Comune di Gualdo Tadino e dello Juventus Official Fan Club Gualdo Tadino.

Daniele Spigarelli, gualdese scomparso prematuramente nel 2018 in un tragico incidente stradale avvenuto sulla Nuova Flaminia mentre si recava al lavoro insieme all’amico e collega Enrico Rossi di Casacastalda, era una figura molto attiva nel tessuto sociale di Gualdo Tadino, sempre impegnata in iniziative a favore della collettività.

Anche quest’anno il Memorial proporrà un ricco programma che animeranno il pomeriggio a Cerqueto:

Ore 15:30 – Ritrovo dei ciclisti presso il campo sportivo

– Ritrovo dei ciclisti presso il campo sportivo Ore 16:00 – Inizio della pedalata

– Inizio della pedalata Ore 17:00 – Arrivo della pedalata e inizio della partita di calcio dedicata ai ragazzi

Nel corso della manifestazione sarà inoltre presente un punto di raccolta fondi a favore dell’associazione “Correre a perdifiato”, che opera nel sostegno alla lotta contro la fibrosi cistica.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri: 338 2958406 e 338 1576551.