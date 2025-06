A Costacciaro arriva Cuccoland, la prima festa dedicata solo ai bambini

Sabato 14 giugno il centro storico di Costacciaro diventa il regno dei bambini con mascotte, laboratori e giochi per tutta la famiglia: arriva Cuccoland, la prima manifestazione interamente dedicata ai più piccoli.



L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Proloco Costacciaro e CreaMe, con il sostegno di Fondazione Perugia, promette di regalare ore di puro divertimento con un programma ricco di attività completamente gratuite. Le antiche pietre del borgo faranno da cornice a laboratori creativi, giochi di strada e spettacoli che trasformeranno il paese in un mondo delle favole.



I più piccoli, dai 0 ai 3 anni, avranno un’area dedicata curata dal Polo per l’Infanzia 101 Coccole, mentre i più grandi potranno cimentarsi nei laboratori di “pozioni magiche” e lasciarsi trasformare dal truccabimbi tra nuvole di bolle di sapone.

Presente anche lo stand della sezione Avis di Sigillo per attività di sensibilizzazione e del Comitato di Gubbio della Croce Rossa, che offrirà ai bambini la possibilità di partecipare ad attività formative sulla corretta chiamata ai soccorsi e simulazioni di BLS.



Spazio anche allo sport con Gualdo Calcio Next Gen, Atletica Tarsina e Centro Ippico Pian d’Isola che proporranno tre diverse attività sportive pensate per avvicinare i bambini al movimento in modo divertente e inclusivo.



Tra i protagonisti della festa anche Elsa, Bing, Super Mario, Pikachu e Marshall. Le mascotte più amate dai bambini gireranno per le vie del centro, pronte a scattare foto e animare giochi per i più piccoli. Ad accompagnare il tutto un’area gonfiabili che promette salti e risate senza fine.



L’ingresso è libero e non serve alcuna prenotazione. Sarà presente un punto ristoro con crescia, crepes e altre golosità.