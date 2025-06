A Gualdo Tadino inaugurata “La Casa del Noi”, il nuovo centro di ascolto della Misericordia

Uno spazio dedicato all’ascolto, all’accoglienza e al sostegno delle persone in difficoltà. È questo il cuore della missione de “La Casa del Noi”, il nuovo centro inaugurato lo scorso 6 giugno nella sede della Misericordia di Gualdo Tadino, in via Santo Marzio, nell’ambito di una iniziativa a carattere nazionale promosso dalle Misericordie italiane.

Al taglio del nastro hanno preso parte la vicesindaco del Comune di Gualdo Tadino Maria Paola Gramaccia, l’assessore al Welfare Gabriele Bazzucchi e il governatore della Misericordia gualdese, Stefano De Paolis, insieme ai volontari dell’associazione che animeranno il progetto.

Il centro nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio accogliente e riservato a chiunque si trovi a vivere un momento di disagio sociale, economico o personale.

“I volontari saranno a disposizione per ascoltare, sostenere e accompagnare chi ha bisogno di aiuto, promuovendo un approccio basato sull’accoglienza, l’ascolto e la presa in carico della persona, il tutto in collaborazione con enti e associazioni del territorio”, ha sottolineato il governatore De Paolis.

“La Casa del Noi” vuole essere una “casa” prima ancora che un servizio, un luogo dove il rapporto umano ha sempre la priorità, dove ogni persona viene accolta nella propria unicità, senza risposte preconfezionate.

La finalità è infatti quella di promuovere la persona, lavorando in sinergia con tutte le realtà pubbliche e private del territorio per affrontare situazioni di disagio sociale, economico ed esistenziale.

Per garantire la massima riservatezza e accoglienza, è stato predisposto uno spazio dedicato all’interno della sede della Misericordia, in via Santo Marzio, dove gli utenti potranno essere ascoltati in un ambiente protetto e rispettoso della privacy.

Il Centro sarà attivo con i seguenti orari:

Martedì dalle ore 15:00 alle 18:00

Sabato dalle ore 10:00 alle 12:00

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 075 8087429 o 389 5721287, oppure scrivere all’indirizzo email misericordia.gualdotadino@gmail.com.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino ed è promossa dalla Confraternita di Misericordia di Gualdo Tadino, già attiva nel trasporto malati, nell’assistenza sociale e, da oggi, anche nell’ascolto e supporto della comunità.