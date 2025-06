Erasmus Day al “Casimiri”, studenti e docenti raccontano un anno di esperienze internazionali

L’Erasmus Day dell’Istituto “Casimiri” di Gualdo Tadino è stato ancora una volta occasione per raccontare e condividere un anno di esperienze internazionali che hanno coinvolto studenti e docenti, portando l’istituto nel cuore dell’Europa. L’evento si è svolto giovedì scorso presso i locali P-Tree di Viale Don Bosco, con il coordinamento delle professoresse Brunella Sorbelli ed Eleonora Scassellati, figure strumentali dell’internazionalizzazione dell’istituto.

Un momento di festa e di riflessione, a cui hanno partecipato anche il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, l’assessore alla cultura Gabriele Bazzucchi, diverse classi del “Casimiri” e, da remoto, le scuole partner dei progetti Erasmus+ che nel corso dell’anno hanno accolto studenti e insegnanti gualdesi.

Tra le novità più significative di quest’anno scolastico vi è l’apertura dei progetti Erasmus+ anche agli studenti del biennio. Le classi prime, infatti, hanno preso parte dal 16 al 23 marzo a una mobilità a Madrid, presso l’IES “Jorge Guillén”, vivendo un’esperienza di scambio culturale nelle famiglie dei loro coetanei spagnoli. A seguire, dal 23 al 30 marzo, le classi seconde si sono recate a Perl, in Germania, ospiti dello “Schengen-Lyzeum”, una scuola internazionale che consente di frequentare lezioni tra tre nazioni: Francia, Lussemburgo e Germania.

Particolarmente intensa l’esperienza delle classi quarte, da poco rientrate da una mobilità a Poznan, in Polonia, presso la “Zespol Szol Budownictwa nr1”. Per due settimane gli studenti, in alloggio presso uno studentato. hanno frequentato corsi di lingua polacca e di lingua inglese, AutoCad, ArchiCad, matematica e fisica applicata. Non sono mancati laboratori creativi di ceramica, vetro colorato e cucina, oltre a escursioni a Varsavia e in altre città, apprezzate per la qualità degli spazi pubblici e l’efficienza dei trasporti.

L’Erasmus Day si è concluso con la testimonianza di due docenti del “Casimiri” che hanno appena terminato un’attività di Job Shadowing a Ontinyent, in Spagna, presso l’”Institut D’Educacio Secundaria IES Jaume I”. Qui hanno avuto modo di osservare da vicino nuove metodologie didattiche, in particolare legate a tecniche di gamification e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Nel periodo estivo sono in programma le mobilità di un altro docente con il Job Shadowing in Portogallo e di due docenti a Creta, dove frequenteranno un corso di formazione; tre studentesse dell’indirizzo Professionale Sociosanitario effettueranno infine un mese di tirocinio a Granada per tutto il mese di settembre.

“Un bilancio estremamente positivo per una serie di attività ed esperienze che non solo hanno consolidato le competenze linguistiche degli studenti, ma hanno anche consentito loro di arricchire il loro bagaglio culturale in un’ottica sempre più europea e multiculturale – sottolinea una nota dell’Istituto gualdese – L’internazionalizzazione del “Casimiri” è una realtà sempre più consolidata: nel prossimo anno scolastico si prevede un numero ancora più consistente di mobilità, che coinvolgeranno sia gli studenti che il corpo docente.”