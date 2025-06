Cambio al vertice per Valsordatour: Francesco Lucantoni è il nuovo presidente

Novità ai vertici di Valsordatour, l’associazione di attività outdoor nell’area gualdese. A guidarla da oggi sarà Francesco Lucantoni, eletto nuovo presidente al termine dell’ultima assemblea dei soci.

“La nomina di Lucantoni segna l’inizio di una nuova fase per Valsordatour – recita il comunicato stampa – realtà del territorio impegnata in maniera strutturata e multidisciplinare nella promozione dell’outdoor, con un’offerta che spazia dal trekking al nordic walking, dal natural bathing fino al cicloturismo in e-bike. Attività che negli anni hanno coinvolto centinaia di partecipanti e contribuito alla riscoperta del patrimonio naturalistico dell’Appennino umbro-marchigiano. L’associazione può contare su 15 guide certificate, un elemento che garantisce qualità e sicurezza in ogni esperienza proposta, e collabora attivamente con alcune strutture ricettive convenzionate, promuovendo un modello di turismo sostenibile e integrato con il territorio”.

“Sono onorato di raccogliere questo testimone – ha dichiarato il neo-presidente – Valsordatour è cresciuta moltissimo negli ultimi anni grazie alla passione e al lavoro di tante persone. Il nostro impegno sarà quello di rafforzare questa identità, differenziarci sempre di più attraverso esperienze immersive e autentiche, e valorizzare la rete di professionisti e partner locali. L’outdoor non è solo movimento: è cultura, benessere, connessione con la natura”.

Dall’associazione fanno sapere che si preparano ad affrontare nuove sfide, confermandosi non solo come protagonista del turismo attivo nella zona di Gualdo Tadino, ma anche come “laboratorio di idee per lo sviluppo locale in chiave green, esperienziale e partecipativa”.