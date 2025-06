Cocaina nascosta nei muri del centro storico, arrestato spacciatore 26enne a Gubbio

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gubbio hanno arrestato, in flagranza di reato, un 26enne albanese per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente trovato in possesso di 14 dosi di cocaina.

Il ragazzo, non residente in Italia ma già pregiudicato, è stato notato dai militari dell’Arma nel corso di un servizio nel centro storico di Gubbio mirato al contrasto e alla repressione dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

In particolare i militari hanno riscontrato che il 26enne era solito introdurre la mano in alcune feritoie dei muri di vicoli del centro, per poi incontrarsi fugacemente con dei giovani nei medesimi luoghi. Verificata la presenza di tre dosi già confezionate in una feritoia e altre sei in un’altra, i militari hanno atteso che il ragazzo tornasse sul posto a prelevare lo stupefacente sorprendendolo mentre introduceva nuovamente la mano in una feritoia.

Lo spacciatore ha provato quindi a darsi alla fuga divincolandosi, ma è stato subito raggiunto e, dopo una breve colluttazione, è stato bloccato, perquisito e trovato in possesso di ulteriori 5 dosi di cocaina per un totale di circa 10 g di sostanza, pronte ad essere cedute ad altri consumatori, oltre alla somma di circa 1.360 euro in banconote di vario taglio, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle operazioni e su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Perugia, l’uomo è stato tratto in arresto per la detenzione della sostanza stupefacente e contestualmente denunciato per la resistenza a Pubblico Ufficiale.

Successivamente il Tribunale di Perugia, che ha convalidato l’arresto, lo ha sottoposto al divieto di ritorno nella regione Umbria in attesa del processo.