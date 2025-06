Gualdo Tadino, presentata la VI Rassegna di Arte Teatrale

Dopo i successi degli anni passati, torna nei mesi di ottobre e novembre 2025 al teatro Talia di Gualdo Tadino la 6′ Rassegna di Arte Teatrale.

L’associazione Note di Teatro, che organizza l’iniziativa con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, il Patrocinio del Polo Museale, dello UILT (Unione Italiana Libero Teatro) e con media partner Radio Tadino, ha presentato la nuova stagione nella Sala Consiliare del Municipio.

A illustrare la rassegna l’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi e il presidente di Note di Teatro, Stefano Galiotto.

“La Rassegna di Arte Teatrale è ormai un appuntamento fisso nel panorama culturale di Gualdo Tadino e rappresenta un bel momento di crescita e partecipazione per la nostra comunità – ha detto l’assessore Bazzucchi – Come amministrazione abbiamo scelto di sostenere anche questa sesta edizione non solo con il patrocinio, ma con un contributo economico concreto, perché crediamo fortemente nel valore della cultura diffusa e del teatro amatoriale di qualità.“

“Ringrazio l’associazione Note di Teatro per l’impegno e la passione con cui porta avanti questa iniziativa – ha proseguito – che arricchisce la città e valorizza uno spazio importante come il Teatro Talia. Invitiamo tutti a partecipare con entusiasmo: il teatro è un’esperienza che unisce e fa bene al territorio”.

“Ringrazio l’amministrazione comunale per la fattiva collaborazione dimostrata in questi anni nei nostri confronti e l’assessore Bazzucchi sempre molto sensibile alla nostra causa – ha commentato Stefano Galiotto – Siamo giunti alla sesta edizione di questa rassegna teatrale che è sempre di assoluto livello e qualità, nonostante le compagnie siano amatoriali. La presentiamo oggi con largo anticipo, visto che inizierà a ottobre, per permettere a tutti di poterci conoscere meglio.“

La rassegna vedrà la presenza di altre cinque compagnie oltre a “Note di Teatro”, due di queste saranno di fuori regione, una proveniente da Latina e l’altra da Bologna.

Questo il calendario degli spettacoli:

1. Le Pecore Nere (Amelia): Lettere (Federica Santoro) – 11/10

2. Improvvisata compagnia (Latina): Il Padre della Sposa (Caroline Francle) – 18/10

3. Le Voci di dentro (Assisi): Le bugie con le gambe lunghe (Eduardo de Filippo) – 25/10

4. Amici del Teatro di Colombella (Perugia): Eleonora Mombel (Alessandro Vinti) – 8/11

5. Solve Coagula (Bologna): La Prova di Dio – 15/11

6. Note di Teatro (Gualdo Tadino): Qui sotto il cielo di Roma – 29/11

Prezzo biglietto singolo spettacolo: 10 euro

Abbonamento per 3 spettacoli a scelta: 25 euro

Abbonamento per 6 spettacoli: 40 euro

Per informazioni è possibile chiamare il 347-6431651.