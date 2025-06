Albo Comunale delle Associazioni di Gualdo Tadino, riaperte le iscrizioni: c’è tempo fino al 1 settembre

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con la prima finestra di adesione, il Comune di Gualdo Tadino ha deciso di riaprire i termini per l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni, per permettere a tutte le realtà del territorio di partecipare attivamente. Le domande potranno essere presentate dal 19 giugno al 1 settembre 2025.

L’iniziativa nasce nel quadro dello Statuto Comunale che riconosce e valorizza il ruolo fondamentale svolto dalle associazioni senza fini di lucro nei processi di promozione sociale, culturale e comunitaria. L’Albo delle Associazioni, istituito con delibera consiliare il 20 marzo 2025, è stato regolamentato e attivato per facilitare il dialogo, il sostegno e il coordinamento con il mondo dell’associazionismo locale.

Nella prima fase conclusasi il 13 giugno, fa sapere il Comune, sono state presentate già 45 domande di iscrizione. Per ampliare ulteriormente la partecipazione il Settore Politiche Sociali e Culturali ha disposto la riapertura dei termini.

“Il numero di adesioni ricevute finora è un segnale chiaro della vitalità e della collaborazione attiva che abbiamo costruito con le associazioni del nostro territorio – ha sottolineato il sindaco Massimiliano Presciutti – Viste le richieste di adesione che stanno continuando ad arrivare, abbiamo deciso di riaprire i termini per favorire ancora di più la partecipazione e dare modo a tutte le realtà associative non ancora iscritte di entrare a far parte ufficialmente della rete. Questo Albo rappresenta, infatti, uno strumento concreto di valorizzazione e collaborazione, che contribuirà in modo significativo alla crescita sociale e culturale della nostra comunità”.

L’iscrizione all’Albo è necessaria per accedere a:

finanziamenti e contributi economici;

sussidi e benefici di qualsiasi natura;

concessione del Patrocinio comunale.

Possono aderire associazioni ed enti senza scopo di lucro operanti nelle seguenti aree:

attività culturali e artistiche

attività sportive

tempo libero e turismo

associazioni combattentistiche e d’arma

famiglia e gioventù

servizi sociali e sanità

diritti umani, cooperazione internazionale, pari opportunità

tutela dei beni ambientali

volontariato e cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

altre attività non rientranti nei precedenti ambiti

“L’Albo Comunale delle Associazioni – evidenzia l’assessore al Welfare e Cultura, Gabriele Bazzucchi – è il punto di partenza per una rete più solida, trasparente e collaborativa tra l’Amministrazione e le associazioni. Si tratta di uno strumento utile per facilitare la comunicazione, l’erogazione dei contributi e le attività di rendicontazione, valorizzando l’impegno quotidiano delle realtà del terzo settore. Invito quindi le associazioni che ancora non lo hanno fatto ad aderire all’Albo”.

COME ADERIRE – Tutti i dettagli, i requisiti e i moduli da compilare sono disponibili sul sito ufficiale del Comune www.tadino.it

Le domande dovranno pervenire entro il 1° settembre 2025, tramite una delle seguenti modalità:

posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo del Comune: gualdotadino@letterecertificate.it; a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gualdo Tadino; a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo del Comune: Piazza Martiri della Libertà n. 4, 06023 Gualdo Tadino

Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare il Settore Politiche Sociali e Culturali del Comune di Gualdo Tadino allo 075-9150266/288 o inviare una email a: servizisociali@tadino.it.