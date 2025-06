Nocera Umbra: scuola, arte e ambiente per la festa di fine anno sotto i Portici di San Filippo

La chiusura dell’anno scolastico è sempre un momento speciale, e quest’anno gli studenti dell’Istituto Superiore “Sigismondi” e i bambini della Primaria di Nocera Umbra hanno deciso di renderlo ancora più memorabile, arricchendolo con attività coinvolgenti e significative, il vivace e colorato swap party che da qualche anno organizzano sotto i Portici di San Filippo, un tempo luogo di attività mercantili della città.

La giornata ha visto così protagonisti giovani di diversi livelli scolastici che hanno dimostrato come divertimento, cultura e rispetto per l’ambiente possano andare di pari passo.

Lo swap party è uno dei momenti più attesi, in particolar modo dai più piccoli, che sui tavoli, gentilmente concessi dalla Taverna Borgo San Martino, hanno scambiato vestiti, libri e oggetti usati per dare una nuova vita a capi e materiali.

Questa attività ha unito generazioni diverse, sensibilizzando tutti sull’importanza di uno stile di vita più green e un consumo più consapevole e responsabile.

L’iniziativa si inserisce all’interno del curricolo di Educazione Civica e offre l’opportunità di vivere temi come la cittadinanza attiva, il rispetto dell’ambiente e la solidarietà, ed è un’occasione per mettere in pratica i valori appresi in classe e partecipare ad attività che promuovono il senso di comunità e la responsabilità.

All’ingresso dei Portici l’attenzione è stata richiamata dalla magnifica “Venere degli stracci”, ricostruita dalle studentesse del Liceo delle Scienze Umane accanto alla quale campeggiavano degli slogan green che potevano essere votati attraverso un QR Code.

I liceali hanno poi dato sfogo alla loro creatività attraverso la rappresentazione di alcuni dipinti di Caravaggio. Con grande impegno e passione hanno interpretato alcune delle opere più famose come “La Vocazione di San Matteo”, “I bari” e la “Madonna dei Pellegrini”, portando in scena emozioni e storie che ancora oggi affascinano.

L’evento è stato accompagnato da coinvolgente reading, durante il quale gli studenti delle Scienze Umane hanno condotto letture animate di favole, catturando l’attenzione dei più piccoli e creando un momento di scambio e di crescita condivisa.

Un appuntamento che ha ben saputo coniugare arte, storia e cittadinanza attiva, mostrando come la cultura possa essere un veicolo di consapevolezza e di impegno sociale.

“Quella che si organizza ai Portici San Filippo – ha commentato il dirigente scolastico Leano Garofoletti– è molto più di una semplice festa per i nostri allievi, perché diventa l’occasione per riflettere sull’importanza di valori come la sostenibilità, l’economia circolare e la cittadinanza attiva, coinvolgendo studenti di tutte le età in attività non solo divertenti, ma formative. Un modo bellissimo per salutare l’anno scolastico e guardare al futuro con entusiasmo e responsabilità”.