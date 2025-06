Sigillo valorizza merito e altruismo, assegnate le borse di studio del Premio Giulia Spigarelli

Si è conclusa lunedì 23 giugno, presso l’Auditorium del Comune di Sigillo, la 19′ edizione del “Premio Giulia Spigarelli”, con la premiazione dei ragazzi vincitori, alla presenza dei genitori di Giulia, Erica e Graziano Spigarelli, e della sorella minore di Giulia, Arianna, che nel corso degli anni ha preso e prende parte attivamente alla realizzazione dell’evento.

Il concorso, riservato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto comprensivo di Sigillo, consiste in una prova scritta e orale, alla quale possono prendere parte solo gli alunni delle classi terminali (quinta primaria e terza secondaria) selezionati in base ai due criteri cardini del bando: la media scolastica di almeno 8,5 al termine del primo quadrimestre e un comportamento altruistico, traducibile in un voto non inferiore a 9/10.

Quest’anno i candidati in possesso di questi requisiti erano 10 per la scuola primaria e 18 per la secondaria di primo grado.

Presenti alla premiazione anche tutti gli sponsor, ovvero le associazioni del territorio che hanno contribuito economicamente alla realizzazione dell’evento: Progetto Insieme, Avis, Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Compagna Teatrale “La Maricchia”, insieme ai sindaci di Costacciaro, Andrea Capponi, e di Scheggia e Pascelupo, Fabio Vergari.

Le amiche e cugine di Giulia, Alessia Fumanti, Elisa Columbaria, Martina e Elena Spigarelli, sempre presenti all’iniziativa, hanno contribuito alla realizzazione dell’evento producendo lo spot di lancio del Premio e la brochure recante il programma dettagliato della serata e dei suoi “attori”.

La dirigente scolastica Rosa Goracci, tramite la vicaria Patrizia Viola, si è complimentata con gli alunni presenti, selezionati per il concorso, tutti degni di plauso per il positivo iter scolastico conseguito.

L’amministrazione comunale di Sigillo, che conferisce ogni anno le targhe d’onore ai vincitori del premio, tramite l’assessore Nadia Tittarelli ha salutato i candidati e elogiato le due autrici dei componimenti che sono stati letti e che riguardavano la tematica “Come si può contrastare la ricerca della bellezza esteriore tanto pubblicizzata dalla televisione e dai media?”.

Le candidate vincitrici, Livia Castracane della Scuola Secondaria di I grado di Scheggia, e Veronica Bazzucchini, della scuola primaria di Sigillo, hanno poi letto con “lettura scorrevole, espressiva e coinvolgente” dei versi (seconda prova orale richiesta) che esortavano alla resilienza .

Sono quindi state conferite le due borse di studio di 500 euro ciascuna e una menzione speciale di 100 euro all’alunna Francesca Fugnanesi della scuola secondaria di Sigillo, già vincitrice del concorso quando frequentava la V elementare e riconfermata per il suo lodevole percorso scolastico.

Tanti gli insegnanti che hanno presenziato alla serata per condividere con i candidati l’attesa della proclamazione dei vincitori.

Tutti gli alunni sono stati invitati a leggere un loro pensiero sulla pace, bene da preservare ogni giorno nei gesti quotidiani di accettazione del pensiero altrui e delle diversità, e ad appenderlo in un cartellone rappresentante il nostro pianeta.

La serata si è conclusa con l’invito della professoressa Carla Gambucci, coordinatrice della serata, a sostenere il premio soprattutto in vista della realizzazione ambiziosa di un libro che il prossimo anno possa raccontare i 20 anni del premio “Giulia Spigarelli”, tramite i temi delle ragazze e dei ragazzi vincitori.