Gualdo Tadino, ecco il Garante comunale per i diritti delle persone con disabilità e la Consulta Giovanile

Con un voto unanime nell’ultimo Consiglio Comunale di Gualdo Tadino del 19 giugno sono stati approvati due regolamenti che riguardano l’istituzione del Garante comunale per i diritti delle persone con disabilità e della Consulta Giovanile.

“L’amministrazione comunale – evidenzia l’assessore al Welfare e Politiche Giovanili Gabriele Bazzucchi – prosegue nel suo percorso di inclusione sociale con l’approvazione di atti inerenti la tutela dei diritti e delle pari opportunità. Il Comune di Gualdo Tadino ha compiuto un nuovo e significativo passo in avanti in questo ambito.”

Il Garante comunale per i diritti delle persone con disabilità, figura autonoma e indipendente, avrà il compito di tutelare i diritti delle persone con disabilità, segnalare criticità nei servizi, collaborare con enti e uffici comunali, monitorare l’attuazione del PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) e contribuire alla promozione di una cultura inclusiva. La figura opererà a titolo volontario e sarà selezionata tramite avviso pubblico, sulla base di competenze certificate e comprovata esperienza.

“Questa figura, per la prima volta attivata in un comune umbro, rappresenta un punto di riferimento sia per la cittadinanza che per il personale interno all’ente, una figura di esperienza e competenza capace di rappresentare al meglio le istanze delle persone con disabilità, ascoltando le loro esigenze e attenzionandole nelle modalità e nelle forme legittimate dal regolamento comunale e dalle normative nazionali”, sottolinea Bazzucchi.

La Consulta Giovanile, invece, sarà un organismo consultivo e apartitico rivolto ai giovani tra i 14 e i 25 anni, con la finalità di promuovere la partecipazione attiva alla vita pubblica e la cittadinanza attiva. La Consulta potrà esprimere pareri, proporre progetti e iniziative, collaborare con l’amministrazione comunale, promuovere dibattiti e costituire gruppi di lavoro su tematiche di interesse giovanile. L’adesione sarà libera e gratuita e avverrà attraverso modulistica disponibile sul sito del Comune.

“Questo organo consultivo di partecipazione è molto importante e qualificante per tutta la città – prosegue Bazzucchi – Uno spazio di discussione, studio, approfondimento e valorizzazione di tutto il patrimonio legato al mondo giovanile che vedrà gli stessi ragazzi impegnarsi per realizzare proprie idee, proposte e progettualità. Ringraziando il personale degli uffici del Settore Politiche Sociali e Culturali per la celerità e la disponibilità dimostrate, nelle prossime settimane si definiranno ulteriormente tutti gli atti amministrativi conseguenti all’approvazione consiliare, rendendoli pienamente operativi”.

“Queste due istituzioni – ha commentato il sindaco Massimiliano Presciutti – rappresentano un segnale concreto di attenzione e apertura verso due ambiti cruciali: i diritti delle persone con disabilità e la partecipazione dei giovani. Continuiamo a costruire una comunità più coesa, sensibile e inclusiva, in cui ogni cittadino, indipendentemente dalla propria condizione o età, possa sentirsi ascoltato, coinvolto e protagonista”.