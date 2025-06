Gubbio, la voce di Eleonora Bianchini conclude Terracomunica – La Settimana della Sostenibilità Sociale

Si conclude questa sera a Gubbio, in piazza Bosone, Terracomunica – La Settimana della Sostenibilità Sociale, con un evento in musica dal sapore intimo e universale. Alle 21.30 andrà in scena “Acoustic Life Tales”, un concerto che intreccia melodie, parole ed emozioni.

Sul palco, in una dimensione intima e raccolta, la voce e le canzoni della cantautrice gualdese d’anima internazionale Elenora Bianchini, accompagnata dal talento del chitarrista eugubino Francesco Fagiani. Un duo raffinato e autentico, capace di restituire al pubblico tutta la profondità dei brani nella loro essenza più sincera.

Il concerto accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro tra le tappe artistiche della carriera internazionale di Eleonora Bianchini, costruita tra continenti e culture: dal disco Come un’aquila in alto registrato a Boston, a Esperare, nato tra New York e Quito, fino a Surya, inciso a Roma, e al recente L’Orizzonte, uscito nell’ottobre 2023 per Radici Records e scritto insieme a Enrico Cresci. Un repertorio che parla di viaggio, radici, trasformazione e orizzonti futuri, in perfetta sintonia con lo spirito della rassegna.

L’evento chiude un periodo intenso, iniziato lo scorso 14 giugno, che ha visto Gubbio farsi teatro di talk, laboratori, incontri e testimonianze, tutti gratuiti, per dare voce a modelli innovativi e riflessioni sulla sostenibilità intesa non solo come questione ambientale, ma soprattutto sociale e relazionale.

Tra gli appuntamenti da segnalare quello tenutosi lunedì scorso nella Sala dell’Arengo di Palazzo dei Consoli con Giovanni Carlotti, docente del dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia e volontario dell’associazione “Educare alla Vita Buona” di Gualdo Tadino.

Nel talk dal titolo “Dall’Appennino all’Università: piccoli talenti crescono… o no?”, Carlotti ha condiviso un percorso di ricerca educativa e contrasto alla povertà formativa nei territori appenninici, riflettendo su temi cruciali come l’orientamento universitario, le disuguaglianze cognitive e l’effetto Dunning-Kruger, secondo cui chi ha meno competenze tende a sovrastimare le proprie abilità, mentre i più competenti possono sottovalutarle.

Lo scorso 20 giugno il presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha preso parte a un panel, sempre nel Palazzo dei Consoli coordinato dal giornalista Rai Luca Ginetto, su “Territorialità e sostenibilità sociale”, insieme all’assessore regionale Simona Meloni e a Vittorio Fiorucci, sindaco di Gubbio.

Il messaggio di Terracomunica questa sera si chiuderà in musica, nella dimensione raccolta e vibrante di “Acoustic Life Tales”. L’ingresso è libero.