Nasce “La Combriccola” e debutta con “Sorsi d’Arte”. Vino, musica e creatività a Fossato di Vico

Sabato 28 giugno Fossato di Vico apre le sue porte a “Sorsi d’Arte”, evento inedito che intreccia vino, arte e convivialità in un viaggio sensoriale e culturale lungo un intero pomeriggio fino a notte inoltrata.

L’iniziativa segna anche il debutto ufficiale per “La Combriccola“, associazione nata per valorizzare le eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio attraverso eventi su misura che mettono in connessione persone, territori e passioni.

Obiettivo è creare esperienze autentiche che raccontino l’Umbria contemporanea passando dalla tradizione alla sperimentazione. Sorsi d’Arte sarà un percorso diffuso che animerà il centro storico di Fossato con degustazioni, performance, artigianato e musica dal vivo.

Il programma si articolerà in quattro aree principali:

🔸 Tasting and Craft (via Rughe) – Le architetture medievali diventano il palcoscenico per cantine, artigiani e produttori locali che raccontano il territorio con i loro sapori e creazioni.

🔸 Sunset Escape (zona Lavatoio) – Un angolo suggestivo dove i cocktail di Martintempo incontrano il tramonto e il sushi di Deba Soul & Sushi, contaminazioni musicali e visive tra classico e moderno.

🔸 Picnic&Beats – Un’area verde riservata, tra relax e gusto: prodotti a km zero firmati Golosità Umbre, dj set di Sauro Martinelli, la voce live di Letizia Bonucci e il sax di Reuben che accompagnerà il tramonto.

🔸 Food Track (da piazza Umberto I a via Roma) – Un percorso di food truck tra i profumi autentici di Passatempo BBQ, Pecora Nera e Dulcinea, per chi ama esplorare il cibo in movimento.

“Sorsi d’Arte sarà anche scoperta, un invito a conoscere da vicino chi lavora con passione per creare bellezza, gusto e senso di appartenenza. La Combriccola intende dare vita a una rete di esperienze, progetti e relazioni che mettano al centro la cultura del territorio in modo accessibile, contemporaneo e genuino. Sorsi d’Arte non sarà solo un evento, sarà un’atmosfera, sarà il tempo che si dilata. Sarà un’esperienza da vivere”, sottolineano gli organizzatori.