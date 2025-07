Sergio Bravetti nuovo presidente del Rotary Club di Gualdo Tadino

Sergio Bravetti è il nuovo presidente del Rotary Club di Gualdo Tadino per l’anno rotariano 2025/2026.

Il Passaggio della Campana con il past President Alberto Catanossi è avvenuto lo scorso sabato nell’ambito della conviviale svoltasi presso il ristorante Da Clelia a Valsorda.

Ospiti della serata il Presidente incoming Rotary Club di Gubbio Sandro Urbani, con il consigliere Massimo Barbetti, il presidente Inner Wheel di Spoleto Caterina Calabresi, il presidente del Rotaract Gualdo Tadino Jacopo Angeli, l’assessore del Comune di Gualdo Tadino Gabriele Bazzucchi, l’assessore del Comune di Nocera Umbra Elisa Cacciamani, il consigliere comunale di Fossato di Vico Nicoletta Pompei ed il Destination Manager Giancarlo Dell’Orco.

“La cerimonia del Passaggio della Campana è uno dei momenti più importanti nella vita del Club che, ogni anno, si rinnova nella continuità – ha ricordato Alberto Catanossi – Le mie prime parole da Presidente erano state di ringraziamento al mio predecessore Manuele Pompei per avermi lasciato un Club in salute, forte e coeso, ed è così che spero di lasciarlo a Sergio.”

“Senza voler ricordare tutti i service fatti in questi dodici mesi, visto che il migliore dei progetti è quello che ancora devi fare – ha proseguito – considerata l’esistenza di disponibilità residue ancora esistenti in bilancio, abbiamo deciso di convogliare queste ultime risorse nel recupero di un affresco rinvenuto venti anni fa in occasione dei lavori di recupero sismico presso la chiesa di Santa Maria dei Raccomandati o del Gonfalone in Corso Piave. L’autore è Bartolomeo di Tommaso, di cui Matteo da Gualdo era il principale allievo, e l’opera di restauro è stata commissionata a Massimiliano Barberini”.

Il presidente uscente ha poi voluto ringraziare “mia moglie Liliana e tutti i soci del Club che, come detto al Governatore in occasione della sua visita, è poco incline alle chiacchiere e molto più ai fatti. Qui c’è spazio per tutti coloro che hanno voglia di sporcarsi le mani e quindi ringrazio tutti voi soci ed i vostri familiari per tutti i service di questo anno”.









Catanossi ha infine consegnato tre attestati di merito ai soci Denise Zaneboni, Stefania Pecci e Giamila Riani e il “Paul Harris Fellow”, la massima onorificenza rotariana, a Carlo Catanossi per le numerose attività svolte alla guida del Comitato per il Settimo Centenario dalla morte del Beato Angelo. Prima di cedere il martelletto al nuovo presidente, Alberto Catanossi ha ricevuto un attestato di ringraziamento da parte di tutti i membri del Rotary Club Gualdo Tadino.

Sergio Bravetti, dopo aver salutato gli ospiti della serata e ringraziato i soci per la fiducia riposta nella sua persona, ha illustrato i tre punti cardine del suo anno di presidenza: “Continuità, con i progetti pluriennali ormai noti alla comunità; crescita, intesa come ricerca di nuove figure da inserire nel Club individuando quelle che possono essere le competenze ad oggi ancora mancanti; innovazione, per identificare nuovi obiettivi ed intraprendere azioni per il futuro della comunità”.

Bravetti ha poi presentato il tema presidenziale del Rotary International per l’anno 2025/2026, che dopo venticinque anni vede tornare un italiano, Francesco Arezzo, alla presidenza: “Uniti per fare del bene. Impegnandoci ad agire tutti noi, insieme, abbiamo scelto come obiettivo prioritario quello di contribuire allo sviluppo economico del territorio in ambito turistico. Per questo abbiamo avviato il Progetto Genesi, che ci vede protagonisti insieme agli amici del Rotary Club Gubbio, per creare un’unica destinazione turistica omogena con un brand riconosciuto in grado di coinvolgere gli otto comuni di competenza dei nostri due Club: Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Fossato di Vico, Valfabbrica, Gubbio, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo. Il tutto, grazie alla professionalità, all’esperienza ed alla competenza del Destination Manager Giancarlo Dell’Orco ed al fondamentale supporto delle amministrazioni comunali”.

Consiglio direttivo 2025-2026:

Sergio Bravetti (Presidente), Umberto Balloni (Presidente incoming), Alberto Catanossi (Past President), Gino Centi (Vice Presidente), Manuele Pompei (Segretario), Ettore Micheletti (Tesoriere), Lucio Giombini (Prefetto), Carlo Giustiniani, Gianluigi Guerra, Antonio Nini, Stefania Pecci, Giamila Riani, Ermanno Rosi, Francesco Serroni.

Presidenti di commissione 2025-2026: Progetti: Matteo Passeri; Effettivo: Paola Travaglia; Rotary Foundation: Angelo Fratini; Nuove generazioni: Eugenio Mauceri; Comunicazione: Francesco Serroni; Amministrazione: Sergio Bravetti