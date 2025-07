“Terra degli Antichi Umbri”, a Sigillo l’evento conclusivo della Strategia Nazionale Aree Interne

Si terrà a Villa Anita di Sigillo, venerdì 4 luglio alle 10,30, l’evento conclusivo della Strategia Nazionale Aree Interne 2014–2020 per l’Area Interna Nord-Est Umbria, intitolato “Terra degli Antichi Umbri – Risultati della Strategia Nazionale Aree Interne 2014–2020: un percorso di sviluppo per la valorizzazione dei territori”.

L’iniziativa rappresenta un momento pubblico di bilancio e di visione sul futuro di una parte significativa del territorio umbro.

L’appuntamento sarà occasione di confronto, racconto e riflessione su un’area, ricca di storia e identità, che abbraccia dieci Comuni – Gubbio, Gualdo Tadino, Sigillo, Fossato di Vico, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, Nocera Umbra, Valfabbrica, Pietralunga e Montone – uniti da una visione condivisa di sviluppo sostenibile, innovazione locale e inclusione sociale.

Nel corso della mattinata interverranno i sindaci dei dieci Comuni, i quali illustreranno i risultati raggiunti e i progetti realizzati grazie alla Strategia Nazionale Aree Interne. Un’opportunità per ascoltare direttamente dalle istituzioni locali le buone pratiche messe in campo in questi anni e le sfide che attendono nel prossimo futuro questo territorio straordinario, in cui si intrecciano tradizioni millenarie, paesaggi unici e comunità resilienti.

L’evento si concluderà con un momento conviviale: un aperitivo di saluto, che si terrà in Piazza Martiri proprio di fronte al municipio di Sigillo, per chiudere simbolicamente un percorso decennale e, allo stesso tempo, aprire una nuova fase di impegno condiviso per la valorizzazione della “Terra degli Antichi Umbri”.