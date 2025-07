Calo termico in arrivo, aria più fresca dopo il caldo africano

Dopo oltre due settimane segnate da temperature abbondantemente sopra la media, ci si prepara a un cambio di scenario. A confermarlo è Perugia Meteo, che annuncia l’arrivo di una perturbazione nord-atlantica capace di scacciare l’aria calda subtropicale che ha dominato la regione in questi giorni.

La giornata di ieri è stata l’ennesima “sopramedia” del periodo, con picchi di 38°C in diverse località umbre. Tuttavia il caldo non è stato l’unico protagonista: su alcune aree si sono abbattuti temporali intensi. Particolarmente colpita la zona di Castiglione del Lago, dove si sono registrate cumulate di pioggia fino a 70mm in meno di due ore.

“Le piogge hanno interessato soprattutto l’Umbria occidentale, al confine con la Toscana, parzialmente quella meridionale, l’Alta Val Tiberina, parzialmente l’Eugubino, l’Alto Maceratese e l’Anconetano“, conferma la Stazione Meteo Palazzo Mancinelli. Pioggia a Città di Castello, lungo le località del Trasimeno, nei quartieri occidentali di Perugia, Umbertide, un po’ meno Gubbio, niente a Gualdo Tadino e Nocera Umbra.

Anche oggi, domenica 6 luglio, il caldo si farà sentire, ma Perugia Meteo prevede un graduale cambio di passo già dalla tarda mattinata: “Vedremo una graduale intensificazione della ventilazione occidentale, con aumento delle nubi e locali rovesci dal pomeriggio”.

La fase più intensa dei fenomeni è attesa in serata, soprattutto nel settore centro-settentrionale della regione, dove “non sono da escludere temporali di forte intensità, associati a grandinate, colpi di vento e frequenti fulminazioni”.

“Il passaggio perturbato riguarderà anche l’Umbria ma non in maniera generalizzata – evidenzia la Stazione Meteorologica Palazzo Mancinelli – Anche qui, si tratterà, sin dalle prime ore della notte, di instabilità e, stavolta, ad essere favorite saranno le zone orientali della Regione, con fenomeni localizzati ma anche di forte intensità“.

Il quadro termico inizierà a mutare già nelle prossime ore, grazie anche alla ventilazione più sostenuta da ovest. “Il calo sarà via via più sensibile da domani fino a metà della prossima settimana, quando, ripetiamo, per un paio di giorni – non un paio di mesi – potremmo addirittura finire al di sotto dei valori medi del periodo”, sottolineano i meteorologi.

In sostanza, l’ondata di calore africana che ha arroventato l’Umbria nelle ultime settimane sarà “letteralmente spazzata via” dalla perturbazione in arrivo. Nei prossimi giorni si attende un clima decisamente più vivibile, con temperature più contenute e un’atmosfera meno opprimente.

