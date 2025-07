“Note tra gli alberi”, il 12 luglio a Valsorda il concerto di Gaia Trionfera e Nigel Thean

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della natura è in programma sabato 12 luglio alle 18:30 presso il Rifugio Chiesetta di Valsorda, incastonato nella montagna gualdese.

In scena “Note tra gli alberi”, un concerto in alta quota per violino e violoncello che vedrà protagonisti Gaia Trionfera e Nigel Thean, musicisti di livello internazionale.

Si avrà l’opportunità di assistere all’esibizione circondati dalla bellezza della natura incontaminata della Valsorda, in un’atmosfera unica che renderà ancora più intensa l’esperienza musicale. Per questo motivo è consigliato arrivare entro le 18:15 così da prendere comodamente posto.

Gaia Trionfera, violinista originaria di Gualdo Tadino, è un talento in continua ascesa nel panorama musicale internazionale, che vanta esibizioni su palcoscenici prestigiosi in tutto il mondo, dal Teatro alla Scala di Milano alla Fenice di Venezia, passando per Salisburgo, Londra, Vienna e Philadelphia. La sua rapida ascesa la sta affermando come una delle musiciste più promettenti della sua generazione.

Accanto a lei il violoncellista malesiano Nigel Thean, suo coetaneo, con cui, insieme al pianista israeliano Daniel Borovitzky, forma il Trio Venere, ensemble già finalista al prestigioso concorso della Royal Over-Seas League a Londra e che sta riscuotendo apprezzamenti in Europa e negli Stati Uniti.

Durante il concerto verranno eseguite opere di Johann Sebastian Bach, Reinhold Glière e Giovanni Benedetto Platti, per un viaggio musicale che attraverserà epoche e stili diversi all’insegna dell’eleganza e dell’armonia.

L’iniziativa rientra nel cartellone di eventi promossi dall’associazione Vivere Valsorda. L’ingresso è libero.