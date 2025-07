Lavori alla rete, tra il 15 e il 17 luglio stop acqua a Boschetto e in diverse zone di Gualdo Tadino

In programma nuovi interventi di manutenzione e ottimizzazione delle reti idriche nell’ambito dei progetti finanziati con fondi PNRR. In due distinti momenti si verificheranno sospensioni del servizio idrico nella frazione di Boschetto e in alcune zone del territorio comunale di Gualdo Tadino.

Il primo intervento, previsto da Valle Umbra Servizi, riguarderà esclusivamente la frazione di Boschetto, nel comune di Nocera Umbra, e avrà luogo martedì 15 luglio 2025 dalle 9 alle 17.

Il secondo intervento, a cura di Umbra Acque, verrà effettuato dalle 22 di mercoledì 16 alle 6 di giovedì 17 luglio e comporterà la sospensione dell’erogazione idrica in numerose vie e località del comune di Gualdo Tadino, tra cui le frazioni di Rasina e Voltole.

Queste le vie interessate:

Via Alessandro Busetto

Via Aurelio Saffi

Via Bruno Buozzi

Via Case Pennoni

Via Cesare Pavese

Via Daniele Manin

Via delle Stradelle

Via del Palio

Via Don Milani

Via Flaminia

Via Flaminia Sud

Via Fratelli Bandiera

Via Fratelli Cairoli

Via Fratelli Filippetti

Via Gabriele D’Annunzio

Via Gaetano Donizetti

Via G. Giusti

Via Giacomo Leopardi

Via Giacomo Puccini

Via Giovanni XXIII

Via Giuseppe Verdi

Via Goffredo Mameli

Viale Roma

Via Nino Bixio

Via Otello Frillici

Via Renzo Megni

Via Riccardo Travaglia

Via Ruggero Leoncavallo

Via Sacco e Vanzetti

Via Salvatore Quasimodo

Via San Rocco

Via Santa Lucia

Via Silvio Pellico

Via Tagina

Via Trilussa

Via Ugo Foscolo

Via Vincenzo Bellini

Via XXV Aprile

Durante l’orario indicato, saranno possibili cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione dell’acqua. Alla ripresa del servizio l’acqua potrebbe presentare fenomeni di torbidità o opalescenza, causati da eventuali depositi nelle condotte, senza che questo comprometta le caratteristiche di purezza batteriologica. In tali casi sarà sufficiente lasciar scorrere l’acqua per alcuni minuti.

Per eventuali segnalazioni o richieste urgenti dei residente nel territorio comunale di Gualdo Tadino è attivo il numero verde 800 250 445 (Umbra Acque), mentre per i lavori nella frazione di Boschetto si può contattare il numero verde 800 663036 (Valle Umbra Servizi).