Arriva a Gualdo Tadino “GIGANTI”: in mostra grandi opere dalla Collezione THE BANK ETS

Sarà inaugurata sabato 9 agosto alle ore 11, presso la Sala Consiliare del Municipio di Gualdo Tadino, la nuova mostra “GIGANTI. Dipinti e disegni di grande formato dalla Collezione Fondazione THE BANK ETS”, un evento espositivo di grande rilievo promosso dal Polo Museale di Gualdo Tadino con il patrocinio del Comune.

Un viaggio immersivo nel cuore della pittura figurativa contemporanea che riunisce dieci maestri dell’arte e del disegno provenienti da tutto il mondo. Le opere, tutte di formato monumentale, raccontano l’umanità, le tensioni del nostro tempo e i sogni che ci abitano.

Il titolo “GIGANTI” non è solo un richiamo alle dimensioni imponenti delle opere, ma anche alla statura artistica degli autori coinvolti: protagonisti della scena contemporanea, capaci di offrire visioni inedite e profonde sul nostro presente.

L’esposizione propone una panoramica sulle ricerche pittoriche degli ultimi 25 anni, con un’attenzione particolare alla pittura di figura italiana.

L’appuntamento di apertura vedrà i saluti istituzionali del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e dell’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi. A coordinare l’incontro sarà Catia Monacelli, direttrice del Polo Museale, mentre la presentazione della mostra sarà affidata al curatore Cesare Biasini Selvaggi.

Interverrà inoltre Antonio Menon, collezionista e presidente della Fondazione THE BANK ETS, custode della prestigiosa raccolta da cui provengono le opere in esposizione.

A seguire, l’inaugurazione ufficiale si sposterà nella chiesa monumentale di San Francesco dove le opere di grande formato saranno visibili in un allestimento che valorizzerà lo spazio espositivo e la forza visiva dei lavori selezionati.

La mostra resterà aperta al pubblico dal 9 agosto al 16 novembre 2025, con ingresso libero.

Per informazioni: 347 7541791 – www.polomusealegualdotadino.it