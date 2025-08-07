Escursione notturna al Monte Penna con la luna piena, appuntamento il 9 agosto con il Gruppo Speleo

Caricamento…





Sabato 9 agosto torna l’escursione notturna al Monte Penna con la luna piena, organizzata dal Gruppo Speleologico Gualdo Tadino (GSGT). Una camminata sotto le stelle con destinazione finale il Rifugio Monte Penna.

Il ritrovo è fissato per le 19.30 presso il parcheggio Gala. Dopo aver posizionato le auto per il recupero a fine evento, il gruppo si dirigerà in auto verso il il parcheggio di S. Stefano di Sessana per iniziare il percorso.

Alle 20.30 avrà inizio l’escursione vera e propria. L’itinerario, adatto a camminatori equipaggiati, toccherà luoghi di grande interesse paesaggistico come l’Eremo di Serrasanta (1350 metri), Monte Nero (1340 metri), Monte Penna (1432 metri) e infine il rifugio, a quota 1200 metri, dove si giungerà attorno alle 23.30.

La serata proseguirà con una “riunione tecnica” di mezzanotte. È previsto un contributo di 10 euro, con prenotazione entro il 7 agosto. Il rientro a Gualdo si svolgerà nella notte attraverso fonte i Renacci e la Pineta del Soldato.

E’ possibile anche pernottare al rifugio, che dispone di 12 posti letto, prenotabili in anticipo. Nel caso, è necessario munirsi di sacco a pelo.

È necessario indossare equipaggiamento da montagna e dotarsi di luce frontale per affrontare l’escursione in sicurezza. Ogni partecipante sarà responsabile della propria sicurezza e di eventuali minori sotto la sua tutela.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Peppe al numero 3333439751.